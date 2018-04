Orbán koerst af op winst Hongaarse parlementsverkiezingen

De Fidesz-partij van de Hongaarse premier Viktor Orbán heeft zondag zo goed als zeker de nationale parlementsverkiezingen gewonnen. De partij behaalt 49,5 procent van de stemmen nadat 69,1 procent van stemmen is geteld. Volgens een peiling komt Fidesz daarmee op 134 zetels in het parlement van 199 zetels.

De zetels in het Hongaarse parlement worden verdeeld via een ingewikkeld systeem waarbij kiezers twee stemmen uitbrengen: één op een kandidaat uit de regio, en één op een partij. Via die eerste weg worden 106 zetels verdeeld, en via de tweede 93 zetels. Met de uitslag die zich nu aftekent zou Orbán opnieuw een veilige absolute meerderheid krijgen en kunnen beginnen aan zijn vierde termijn als premier.

De rechts-nationalistische partij Jobbik krijgt volgens de voorlopige telling 20 procent van de stemmen en behaalt daarmee 26 zetels. De Socialistische Partij komt op 11,85 procent en krijgt daarmee via het ingewikkelde kiessysteem 20 zetels toebedeeld.

Felicitaties Wilders

PVV-leider Geert Wilders heeft Orbán direct al gefeliciteerd met zijn overwinning: “Gefeliciteerd Viktor Orbán met dit uitstekende resultaat. Een welverdiende overwinning!”, schreef hij op Twitter:

Het opkomstpercentage lag zondag fors hoger dan bij de drie voorgaande parlementsverkiezingen in Hongarije. Volgens analisten zijn oppositiepartijen erin geslaagd een grote groep aanhangers te mobiliseren. Na sluiting van de stembussen stonden bij veel stembureaus nog lange rijen met kiezers, zo meldt persbureau AP.

Orbán: nationaal-conservatieve leider

De 54-jarige nationaal-conservatieve leider Orbán is sinds 2010 aan de macht. Zijn Fidesz-partij heeft sindsdien vergaande hervormingen doorgevoerd, onder meer binnen de rechtspraak en ten aanzien van de media. Critici wijzen op de uitholling van de democratie die hierdoor zou plaatsvinden.

Orbán presenteert zichzelf graag als hoeder van de christelijke cultuur in Hongarije, tegenover de - in zijn ogen - “vergaande islamisering van Europa”. Hij verzet zich, samen met enkele omringende landen, fel tegen het migratiebeleid van de Europese Unie (EU). De Fidesz-campagne draaide dan ook volledig om deze thema’s.

Orbán richtte zich in de verkiezingsstrijd vooral tegen wat hij de “Soros-clan” heeft genoemd, naar de in Boedapest geboren Amerikaanse filantroop-miljardair George Soros. Volgens Orbán vormt Soros de belangrijkste spil in een „alliantie tegen het Europese volk” met daarin onder meer de voltallige Hongaarse oppositie, mensenrechtenorganisaties, regeringskritische media en Europese ambtenaren. Die zouden Hongarije en Europa willen overspoelen met migranten.

Tegenstanders van Orbán laken zijn autoritaire koers en stellen dat hij met zijn nationalistische opvattingen xenofobie onder de bevolking aanjaagt.