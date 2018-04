OM: krakers Amsterdam moeten binnen acht weken weg

De krakers in de Rudolf Dieselstraat in Amsterdam krijgen van het Openbaar Ministerie acht weken de tijd om te vertrekken uit de 22 panden die zijn genomineerd om te worden gesloopt. Dat heeft het OM hun zondag in een brief laten weten, meldt persbureau ANP.

De Rudolf Dieselstraat ligt in Amsterdam-Oost. De panden worden sinds Pasen gekraakt. Het OM besloot niet tot onmiddellijke ontruiming over te gaan, maar geeft de krakers - een groep van zo’n zestig asielzoekers - dus enige tijd zelf de panden te verlaten. De krakers kunnen het besluit nog wel aanvechten bij de kantonrechter.

Klachten over intimidatie

Het besluit dat de krakers moeten vertrekken volgt op klachten van woningcorporatie Ymere over intimidatie van haar medewerkers en van andere bewoners. Die zouden zich niet meer veilig voelen. De krakers, verenigd in de actiegroep We Are Here, zouden verantwoordelijk zijn voor dit onveilige gevoel. Een woordvoerder van Ymere sprak vorige week zelfs van een grimmige situatie.

Zelf ontkennen de krakers dat er ongeregeldheden hebben plaatsgevonden. Afgelopen zaterdag organiseerden ze nog een buurtfeest voor omwonenden, zodat iedereen elkaar wat beter zou kunnen leren kennen. Premier Mark Rutte noemde de incidenten rond de gekraakte panden in de Rudolf Dieselstraat in Oost eerder in een reactie “verschrikkelijk”.

Ymere wil de panden slopen om er sociale huurwoningen voor in de plaats neer te zetten. Lid van de directieraad van Ymere, Eric van Kaam, uitte vrijdag op Twitter mede daarom al zijn frustratie over de kraakactie: