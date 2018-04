Kunstwerk Jeff Koons in Nieuwe Kerk ernstig beschadigd

In de Nieuwe Kerk in Amsterdam is het kunstwerk Gazing Ball (Perugino Madonna and Child with Four Saints) (2014-2015) van de Amerikaanse kunstenaar Jeff Koons ernstig beschadigd. Een toeschouwer raakte op de slotdag van de tentoonstelling het werk aan, waarbij de glazen bal uit elkaar knapte. De scherven lagen op de grond.

De bezoeker was „hevig aangedaan”, vertelt een woordvoerder van de Nieuwe Kerk, „we gaan daarom uit van een ongeluk, en niet van opzet”. Gazing Ball bestaat uit een handgeschilderde replica van een klassiek schilderij van de Italiaanse renaissanceschilder Pietro Perugino uit 1501 en een glanzende blauwe bol. Volgens de woordvoerder is het schilderij onbeschadigd.

Het incident gebeurde na afloop van een concert ter afsluiting van de expositie. De Nieuwe Kerk gaat het ongeluk nog onderzoeken, en wil geen uitspraken doen over de verzekeringswaarde van het kunstwerk.

Zonder afzetlint

Koons heeft in de afgelopen vijf jaar zo’n vijftig Gazing Ball Paintings gemaakt – onder andere kopieën van wereldberoemde schilderijen als Manets Olympia, Da Vinci’s Mona Lisa en de Waterlelies van Monet met een blauwe bal. De galeries van Koons verkopen die voor 2,5 tot 3 miljoen dollar per stuk (ongeveer 2 tot 2,5 miljoen euro).

Koons’ Gazing Ball was te zien in de Nieuwe Kerk als onderdeel van de tentoonstellingsserie Meesterwerk, waarbij telkens één werk geëxposeerd wordt in het kerkgebouw aan de Dam. Het kwetsbare kunstwerk werd zonder afzetlint tentoongesteld.

Over de rol van de blauwe bal die hij toevoegde aan de iconische kunstwerken zij Koons in een interview met NRC: „Het kunstwerk speelt met tijd en ruimte. Starend in het blauwe glas raak je aan het aspect van oneindigheid.”