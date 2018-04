KNVB: wedstrijd Jong Ajax - NEC moet over

Het duel in de Jupiler League tussen Jong Ajax en NEC Nijmegen moet van de KNVB worden overgespeeld. Dat heeft het bestuur betaald voetbal zondag besloten, en aan beide clubs laten weten. Jong Ajax won op 6 april met 2-0 van NEC, maar stelde tijdens die wedstrijd speler Teun Bijleveld op, die eigenlijk geschorst had moeten zijn.

NEC raakte door de nederlaag verder achterop bij Fortuna Sittard in de strijd om het kampioenschap in de Jupiler League. Daarmee leek ook promotie naar de eredivisie een stuk verder weg. Het verschil tussen de twee clubs is slechts vier punten. De drie punten die in Amsterdam op het spel stonden, zouden dus voor NEC cruciaal kunnen zijn aan het eind van het seizoen.

Overigens staat Jong Ajax nog tussen Fortuna Sittard en NEC in op de tweede plek, met slechts één punt achterstand op Fortuna. Maar de beloftenploeg van Ajax mag reglementair niet naar de eredivisie promoveren.

Geen bestraffende maatregelen tegen Ajax

Door een administratieve fout van de KNVB meende zowel Jong Ajax als de KNVB zelf voorafgaand aan het duel dat Bijleveld op slechts vier gele kaarten stond. In werkelijkheid incasseerde hij tijdens de wedstrijd van Jong Ajax tegen FC Dordrecht op 2 april echter zijn vijfde gele kaart. Dat had normaal gesproken een schorsing moeten betekenen voor de wedstrijd tegen NEC.

De KNVB betreurt de situatie, maar vindt dat het overspelen van de wedstrijd het meeste recht doet aan een juist verloop van de competitie. De nieuwe wedstrijddatum zal in overleg met Ajax en NEC worden vastgesteld. Bijleveld zal nu dus geschorst zijn in de over te spelen wedstrijd tussen Jong Ajax en NEC.

Doordat het een administratieve fout van de KNVB zelf betreft zal de aanklager betaald voetbal geen bestraffende maatregelen nemen tegen Ajax voor het opstellen van Bijleveld.