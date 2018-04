‘Duitse politie verijdelt mesaanval in Berlijn’

De Duitse politie heeft zondag een mogelijke aanval met messen verijdeld bij de halve marathon van Berlijn. Volgens krant Die Welt zijn vier mannen opgepakt, onder wie een hoofdverdachte die van plan zou zijn geweest om deelnemers en toeschouwers te doden. Het kwartet zou banden hebben gehad met Anis Amri, de man die in 2016 met een truck inreed op een kerstmarkt in de Duitse hoofdstad.

Agenten hebben met speciale opsporingshonden voor explosieven een appartement doorzocht in het westen van de stad. Dat gebouw zou ook rond de aanslag op de kerstmarkt zijn doorzocht. Bij die aanslag in 2016 kwamen twaalf mensen om het leven. Amri werd enkele dagen na zijn daad doodgeschoten in Berlijn.

De politie zegt dat er momenteel nog onderzoek wordt gedaan maar dat de interventie waarschijnlijk “net op tijd is geweest”. Volgens Die Welt zou in ieder geval één hoofdverdachte met twee geslepen messen zijn aangehouden. Het zou gaan om iemand die al een tijdje door de politie in de gaten werd gehouden.

Munster

Zaterdag vond in Munster al een incident plaats met een man die met een busje inreed op een terras in Münster. Daarbij kwamen twee mensen om het leven en raakten meer dan twintig personen gewond. Onder hen zijn ook twee Nederlanders. Beiden liggen nog in het ziekenhuis en één van de twee zou in kritieke toestand verkeren.

De dader schoot zichzelf dood nadat hij op de mensenmassa was ingereden. Op een persconferentie verklaarden Duitse autoriteiten zondag dat de man waarschijnlijk te kampen had met psychische problemen en alleen handelde.