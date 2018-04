Debutant Kipkemoi wint marathon van Rotterdam

De Keniaan Kenneth Kipkemoi heeft zondag de marathon van Rotterdam gewonnen. De debutant kwam met een tijd van 2.05.44 over de finish op de Coolsingel. De beste vrouw was zijn landgenoot Visiline Jepkesho in 2.23.47.

De top-4 bij de mannen liepen allen onder de 2.06.00. Tweede werd Abera Kuma, de Ethiopiër die in 2015 won, op een achterstand van zes seconden (2.05.50). De derde plek was voor Kelkile Gezahegn (2.05.57), op slechts één seconde gevolgd door nummer vier Laban Korir (2.05.58).

Gazeghen liep in de laatste paar kilometer nog even alleen voorop, maar hield zijn tempo zelf niet vol. Kipkemoi wist te demarreren.

Opgave Khalid Choukoud

De beste Nederlander was Edwin de Vries, die een veertiende plaats behaalde met een tijd van 2.17.46.

De Nederlandse favoriet Khalid Choukoud moest in zijn derde marathon van Rotterdam afhaken op 36 kilometer. Hij had zijn persoonlijk record van 2.10.52 willen verbeteren, maar moest opgeven. Choukoud (32) kwam aan het begin van de wedstrijd ongelukkig ten val, al kon hij wel snel weer doorlopen.

De 38ste editie van de marathon van Rotterdam liep over een nieuw parcours. De start van de race lag zondag aan de voet van de Erasmusbrug, al was de finish wel op de Coolsingel. De organisatie had de 16.000 deelnemers voor aanvang gewaarschuwd voor de verwachte warmte. Bij de finish lag de temperatuur rond de 18 graden.