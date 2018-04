Agressie blijft een valkuil voor Max Verstappen

Binnen één ronde verborgen de technici van Red Bull hun hoofden in hun armen. Grootspraak was er de afgelopen tijd, optimisme: de auto was goed, écht goed. Kijk naar de trainingen, naar het racetempo. Kijk naar de data. Snel vergeten die race in Melbourne, in Bahrein zou gescoord worden. Een circuit dat de auto veel beter ligt. Maar na nog geen vier ronden staat Daniel Ricciardo stil in het grind en rijdt Max Verstappen rond met drie banden.

Het topteam dat dit seizoen al vanaf de eerste race wilde oogsten, wilde vechten om podiumplekken en overwinningen, vertrok puntloos uit de woestijn. Vierde in de strijd om het constructeurskampioenschap, achter Ferrari, Mercedes én McLaren. Ricciardo achtste in de strijd om de wereldtitel, Verstappen tiende.

Elke coureur had zijn eigen verhaal in Bahrein. Verstappen verloor zijn band in een duel met Lewis Hamilton. Beiden zeiden het in het verleden al vaker: wij willen met elkaar strijden. Man tegen man. Die directe duels zijn spaarzaam gebleken. Er was Maleisië vorig jaar, de inhaalmanoeuvre van Verstappen die beslissend was in zijn zege daar. En Brazilië, ook vorig jaar, toen Hamilton op pure snelheid Verstappen passeerde.

Even geen respect

Hamilton geniet van deze duels, omdat hij in Verstappen het boegbeeld van de generatie ziet die klaar staat om hem, viervoudig wereldkampioen, te vervangen. Verstappen geniet omdat Hamilton al jaren de blauwdruk is in de Formule 1: een strijd met hem betekent een strijd om overwinningen. Wederzijds respect is er, maar na de confrontatie in Bahrein was dat even ver te zoeken.

Als de stewards, zoals in dit geval, besluiten geen straf aan een van beide coureurs uit te delen, is de schuldvraag een subjectieve. Verstappen vond dat Hamilton hem te weinig ruimte liet en daarna tegen hem aanreed. Hamiltons reactie was te horen toen hij in de wachtruimte bij het podium de beelden van de botsing terugzag op het scherm: „Wat een eikel!” Hij bood daar later zijn excuses voor aan.

Ongeduld en gretigheid

Blijft over: de terugkerende kritiek op het ongeduld en de gretigheid waarmee Verstappen zichzelf soms in de vingers snijdt. Moest hij Hamilton precies daar al inhalen, op dat moment, op deze risicovolle manier? Hamilton zelf vond van niet. Het werd hem in Melbourne twee weken geleden al verweten toen hij met zijn auto spinde en kansloos was voor een topklassering – toen weet Red Bull het aan schade aan de auto.

Foto ANDREJ ISAKOVIC/AFP

Een beter voorbeeld om het mee te vergelijken: Monza, vorig jaar. Ook toen startte Verstappen van achter in het veld, won hij al in de eerste ronde veel plekken en reed hij lek in een duel met Felipe Massa (Williams), die hij gemakkelijk iets later op snelheid voorbij had gekund.

Agressief

Het is de bevestiging voor de mensen die hierin de zwakte van Verstappen zien: zijn agressie is ook een valkuil. Valentino Rossi, zevenvoudig MotoGP-winnaar, zei eind vorige maand tegen Gazetto Dello Sport: „Hij moet leren om zo nu en dan zijn verlies te nemen en dat te accepteren.”

Daartegenover staat dat precies die agressieve rijstijl Verstappen heeft gemaakt tot de topcoureur die hij is. Zo reed hij vroeger, zo rijdt hij nu – deal with it. Je rijstijl verander je als coureur niet, zei hij eerder.

De andere Red Bull-coureur had in ieder geval geen schuld aan zijn uitvallen. Daniel Ricciardo kreeg te maken met een elektronicaprobleem: als de stroom uitvalt in de auto, kun je niets meer.

Voordeel voor Red Bull: zoiets is makkelijk af te doen als pure pech en zegt niets over de kwaliteit van de auto en waar het team staat. Maar bij Ricciardo speelt wel een precaire kwestie rond zijn contract. Dat loopt af aan het einde van dit seizoen en de 28-jarige Australiër heeft gezegd zijn opties af te zullen wegen.

Vijf overwinningen Ricciardo

Ricciardo wil rijden voor een kampioenschap. Hij heeft er de kwaliteiten voor: vijf overwinningen, 27 podiumplekken in totaal. Hij versloeg de viervoudig wereldkampioen in zijn eerste jaar bij Red Bull. Een plek bij Mercedes of Ferrari zou beschikbaar kunnen komen.

Het zou ook afhangen van de prestaties van Red Bull dit seizoen en met name de eerste paar maanden. Deze maand zouden de gesprekken worden voortgezet. Een vierde plek in Melbourne en uitvallen in Bahrein: geen ideale start.

De race in Bahrein was voor Red Bull zoeken naar lichtpuntjes. Misschien dat de Fransman Pierry Gasly er één kon zijn. De beloftevolle Red Bull-junior van 22, werd verrassend vierde in een auto van dochterteam Toro Rosso.