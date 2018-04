Vrij staan

Het is zaterdagochtend als ik bij het hockey van mijn zoontje (10) aan het kijken ben. Zij spelen met hun blauw-witte team tegen de Stichtse opponent. Wij staan met enkele ouders bij de dug-out van de Bilthovense tegenstander en horen tijdens de rust de coach aanwijzingen geven. „Als jij nu de bal via de zijkant uitneemt en jullie trekken met twee man naar binnen, dan staat de rechtsbuiten zo vrij als een...” Waarop drie spelertjes in koor antwoorden: „Villa”.

Lezers zijn de auteur van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl