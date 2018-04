Vaticaan arresteert priester wegens bezit kinderporno

De politie van het Vaticaan heeft een voormalig diplomaat gearresteerd op verdenking van het bezit van kinderporno. Dat heeft het Vaticaan bekendgemaakt, bericht Reuters.

Carlo Alberto Capella werkte voorheen bij de ambassade van het Vaticaan in Washington, maar werd vorig jaar augustus al teruggeroepen nadat het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zei dat de priester mogelijk over kinderporno beschikte.

Het ministerie had het Vaticaan gevraagd zijn diplomatieke onschendbaarheid op te heffen zodat hij vervolgd kon worden, maar dat zou het Vaticaan hebben geweigerd. Nadat hij teruggeroepen was, vaardigde Canada een arrestatiebevel tegen hem uit. Tijdens bezoeken aan Canada zou hij kinderporno in bezit hebben gehad en op internet hebben verspreid.

Capella werd in 2004 diplomaat en werkte eerder in Italië en Hong Kong. Hij kan tot twaalf jaar celstraf krijgen.