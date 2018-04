Tien leden No Surrender in Haarlem aangehouden

Tien leden van motorclub No Surrender zijn vrijdagavond door de politie aangehouden. Ook trof de politie in hun clubhuis drugs en verboden wapens aan. De burgemeester heeft het clubhuis gesloten. Dat maakt de politie zaterdag bekend.

De tien aangehouden clubleden, in de leeftijd van 17 tot en met 55 jaar, worden zaterdag door de politie verhoord. Ze worden ervan verdacht de Opiumwet te hebben overtreden.

De politie doorzocht het clubhuis omdat er aanwijzingen waren dat er in het pand verboden wapens en drugs waren. Nadat de politie vaststelde dat er “criminele activiteiten” plaatsvonden, heeft de gemeente het clubhuis “onmiddellijk” gesloten.

De politie in Haarlem houdt de motorclubs extra in de gaten “vanwege diverse incidenten en criminele activiteiten in het land”. Uit onderzoek blijkt dat 85 procent van de leden van de zogeheten outlaw motorclubs in Nederland een strafblad heeft. No Surrender-oprichter Klaas Otto wordt verdacht van witwassen, afpersing en brandstichting. Hij werd eind maart voorwaardelijk vrijgelaten. Hij zat anderhalf jaar in voorarrest.

Zeker twee leiders van No Surrender werden opgepakt, Rico R. uit Hulst en voorman Henk Kuipers. Eind februari werd een No Surrender-lid uit Klazienaveen opgepakt omdat hij ervan werd verdacht “leiding te geven of in elk geval deel te nemen aan een landelijk opererende criminele organisatie”.

Vorig jaar bleek uit een rondgang van NRC dat gemeenten vaker clubhuizen van motorclubs sluiten. Hierdoor raken ze vaak het zicht op de clubs kwijt en weten niet meer of de motorclub in hun gemeente is gevestigd.