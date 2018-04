Ruim twee keer zoveel elektrische auto’s verkocht in eerste kwartaal

In het eerste kwartaal van dit jaar zijn ruim twee keer zoveel elektrische auto’s verkocht dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt zaterdag uit cijfers van de RAI Vereniging, de belangenvereniging van fabrikanten en importerus van vervoersmiddelen. Werden in de eerste drie maanden van 2017 nog 1.667 volelektrische auto’s verkocht, een jaar later waren dat er 3.945, een stijging van 136 procent.

Eind 2017 reden 21.100 auto’s op de Nederlandse wegen, na het eerste kwartaal van 2018 dus ruim 25.000. In totaal verwacht RAI Vereniging dat dit jaar 15.000 volelektrische auto’s worden verkocht, bijna een verdubbeling ten opzichte van 2017 (7.958).

Het aantal nieuw verkochte auto’s in het eerste kwartaal van 2018 komt uit op 2,9 procent, vergeleken met 1,4 procent in dezelfde periode in 2017. Dat komt onder meer door de stijging van het aantal modellen in het middensegment, volgens RAI. De meeste verkopen zijn zakelijk, 87 procent. De aanschaf van elektrische auto’s door particulieren wordt tegengehouden door de relatief hoge prijs, vaak rond de 35.000 euro. Bezitters van elektrische auto’s betalen echter geen wegenbelasting.

Nederlander weinig geïnteresseerd

In december becijferde de ANWB dat slechts 18 procent van de Nederlanders overweegt om binnen vijf jaar een elektrische auto te kopen. Ook van de mensen die zeggen “geïnteresseerd” te zijn in een elektrische auto, overweegt 63 procent er niet een binnen vijf jaar te kopen. Dat moet gauw veranderen, want in het regeerakkoord is het streven opgenomen dat alle auto’s in 2030 emissieloos zijn.

Overigens is de verkoop van alle soorten personenauto’s gestegen. In de eerste drie maanden van 2018 werden 136.023 auto’s gekocht, een jaar eerder 119.697, een stijging van bijna 14 procent. De verkoop van de hybride auto steeg met ruim 28 procent: van 5.456 auto’s in het eerste kwartaal van 2017 tot 6.998 in 2018.