Ook topkorfballers slaan nu op vrijdag een feestje over

Meer dan 11.000 toeschouwers vullen de Ziggodome deze zaterdagmiddag. Niet voor een optreden van Racoon of Holland Zingt Hazes. Nee, zestien korfballers vormen de hoofdact in de Amsterdamse evenmentehal. Fortuna uit Delft tegen TOP, de titelverdediger uit Sassenheim. De teams strijden om het felbegeerde kampioenschap in de Korfbal League, de hoogste nationale klasse. Hordes supporters zijn de spelers achterna gereist, om hun team naar de titel te schreeuwen.

Voor het derde jaar op rij is de Ziggodome het strijdtoneel voor dé korfbalwedstrijd van het jaar. Nederland is al jarenlang de onbetwiste koploper in het internationale korfbal, met acht zeges in negen edities van het wereldkampioenschap. De Korfbal League is het nationale summum, met finale om de landstitel als jaarlijks, bloedstollend slotstuk van het seizoen.

Zichtbaarheid

Dit jaar is het dus aan Delft en Sassenheim. Dat Fortuna in de finale staat is verrassend te noemen; met een golden goal in de derde wedstrijd van de halve finale, schakelde de nummer vier van de reguliere competitie het favoriete PKC uit. TOP, de nummer twee dit seizoen, was over twee duels te sterk voor Blauw-Wit uit Amsterdam.

Het beslissende duel tussen PKC en Fortuna was live op televisie te zien, bij Ziggo. „Dat is natuurlijk de beste reclame voor de sport”, zegt Henry van Meerten, directeur van het Koninklijke Nederlands Korfbalverbond (KNKV). Het verbond werkt met name aan de zichtbaarheid van de sport. „Vroeger waren we als korfballers teveel bezig met een ander ervan te overtuigen dat onze sport er echt toe doet. Nu zeggen we: kom maar kijken. Als je het niets vindt, is dat ook goed. Maar ik hoef denk ik de mensen, die naar PKC-Fortuna hebben gekeken, niet uit te leggen wat onze sport mooi maakt”, zegt Van Meerten.

Deze zaterdagmiddag is de NOS er live bij. „Het is een spannende sport en de ambiance tijdens het duel is mooi. Daarom is nu besloten om een live-uitzending te gaan maken van de titelstrijd”, liet hoofdredacteur NOS Sport, Maarten Nooter, eerder al weten over die keuze.

In ontwikkeling

Een sport in ontwikkeling, zo lijkt het. De professionalisering van het korfbal is al een paar jaar terug ingezet, zegt Van Meerten. „Het begon met de oprichting van de Korfbal League in 2005. De beste teams tegen elkaar laten spelen, tegenstand creëren. Dat is een belangrijke stap gebleken.”

Ook bij de verenigingen is sprake van een omslag. Fortuna’s Damien Folkerts – coach in een net pak – zag dat ook bij zijn spelers en speelsters gebeuren. „Aan het begin van het seizoen hebben we afgesproken om, als spelers en staf, nog meer met de sport bezig te zijn. Om niet alleen op zaterdag aan de wedstrijd te denken, maar daar in de week al naar toe te leven. En daar hoort dan ook bij dat je op vrijdag een feestje overslaat.”

De topploegen in de Korfbal League trainen inmiddels vier keer per week. Maar het gaat om meer dan trainen, zegt directeur Van Meerten. „Het gaat om lifestyle, bezig zijn met je fysiek en in je hele doen en laten. Dan kan je het niveau omhoog brengen.”

De professionalisering zorgt nu voor nieuwe media-aandacht. „Een doorbraak”, noemt Folkerts het. Die aandacht wekt ook de interesse van nieuwe sponsoren. Ook dat is nodig, zegt Jan Niebeek, coach van TOP en ook in pak deze middag. „We moeten nu kijken hoe het voor spelers nog beter geregeld kan worden. We, de KNKV en de clubs, moeten ervoor zorgen dat zij nog beter hun sport kunnen uitoefenen. Daarin speelt geld natuurlijk een belangrijke rol.”

Een select groepje internationals heeft een A-status bij sportkoepel NOC-NSF, een overweldigende meerderheid heeft een baan ernaast. Zo ook Marcel Segaar, aanvoerder én all-time clubtopscorer van Fortuna. Vier avonden en een dag is hij bezig met zijn sport. Overdag werkt hij voor een evenementenlocatie. „Maar ik denk niet dat de internationals heel veel meer met de sport bezig zijn. Voor mij blijft het nu een hobby. Met een topsportrandje, dat wel.”

Beter willen worden

Ook Daniel Harmzen, die deze zaterdag zijn laatste wedstrijd als topkorfballer speelt voor TOP, heeft de sport in zijn carrière zien veranderen. „Ik hoef mijn sport niet meer te verdedigen, mensen kunnen het nu live zien.” Zijn club TOP is „een topclub” geworden. Zowel op sporttechnisch als organisatorisch gebied is de club enorm gegroeid. Harmzen, die twee minuten voor het einde van de finale een publiekswissel en een warm applaus kreeg: „Elke vereniging wil zijn concurrenten aftroeven en iedereen ontwikkelt zich door. Dat is alleen maar goed.”

Toch vindt hij dat het korfbal nog veel te winnen heeft. „We moeten ons doorontwikkelen, nog aantrekkelijker worden voor de buitenwacht. Meer aanvallen, nog sneller en leuker spel creëren.” Van Meerten is het daarmee eens. „We moeten niet nu al tevreden zijn.”

Dat de aandacht voor en de druk op de wedstrijd groot is, wordt in de Ziggodome duidelijk. De eerste paar minuten belandt geen bal in de plastic, gele korf. De opwinding slaat van het luidruchtige publiek over op het veld, en vice versa. Een klein uur korfbal lijkt slechts een paar minuten te duren. In die tijd blijkt TOP, vooraf genoemd als favoriet, net iets sterker dan de Delftenaren. Met 24-20 gaat de titel voor de derde keer op rij mee naar Sassenheim.