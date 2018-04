Argwaan neemt bezit van mij als ik een wijn tref in een extra in het oog springende uitmonstering. Een fles in de vorm van een vis vanwege „lekker bij de vis”? Alarmbellen. Wijnflessen die samen een serie vormen: ‘De Jacht’ of ‘Liefdesschilderijen’? Misschien mooi voor op de kast maar niet voor in het glas. Onlangs trof ik een rode Bordeaux met een joviaal jeugdig uiterlijk, met hoekige schouders. Een lila kunststof kurk. Kretologie aan de voorzijde: „BordeauX. Red Wine with the X-Factor! Follow us on Facebook, Instagram & Twitter.” Daarbij bleek het achteretiket voorzien van een hologram dat voor psychedelische beelden zorgde.

Deze ‘uitdossing’ associeerde ik met mijn buurman. Vanwege zijn advocaat zijn, zie ik hem het hele jaar in een maatpak. Maar toen ik hem toevallig rond vakantietijd op Schiphol tegenkwam, trof ik hem in een driekwart broek met teenslippers. Dan schrik je toch even.

Dat heb ik nooit bij Dirk van der Niepoort. Ofschoon hij de vijfde generatie portmakers is in wellicht het meest klassieke wijngebied ter wereld, is disruption zijn middle name. „Tegendraads” wordt- ie genoemd. Als „intuïtief wijnmaker”, afficheert hij zichzelf. Karakteristieken die hem het lidmaatschap hebben verschaft van de Douro Boys, een club toonaangevende Portugese wijnmakers. Een grensverleggend initiatief bracht hem naar het Spaanse Jerez waar hij voor zijn Niepoort Projectos een opwindende, onversterkte finosherry maakt. Nu heeft hij zich in Bairrada ontfermd over een Portugese ‘vergeten druif’, de baga. Olijk ogende literfles rood. Nauwelijks zwavel. Weinig alcohol: 12 procent. Wel veel geur, smaak en karakter. Aardbeien koude grond. Gebrande groene paprika. Body-bite-bittertjes. Een soort freestyle cabernet franc. Nat’Cool is de naam. En volgens Van der Niepoort blijft het niet bij deze. Wijn makende vrienden in Portugal en Duitsland zijn aangehaakt. „It’s not a wine, it s a movement”, meent hij. Van Dirk accepteer je zoiets.