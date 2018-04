Nederlandse man veroordeeld in Thailand voor kindermisbruik

Een Nederlandse man is in Thailand veroordeeld tot 22 jaar cel wegens kindermisbruik. Dat bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken na berichtgeving in De Telegraaf. Het ministerie kan verder geen details geven over de zaak.

Volgens De Telegraaf zou het gaan om de 51-jarige Reinold K. uit Coevorden. Hij zou een jongen van 10 jaar oud hebben misbruikt en regelmatig minderjarige jongens mee naar huis hebben genomen. In november werd hij opgepakt in de badplaats Hua Hin, zo’n 200 kilometer ten zuiden van de hoofdstad Bangkok.

Na zijn arrestatie zou hij schuld hebben bekend waardoor hij niet de maximale straf van 44 jaar heeft gekregen. De man zou al vijftien jaar in Thailand wonen en vakantiehuizen verhuren.

Volgens het Openbaar Ministerie is er jaren geleden in Nederland ook aangifte gedaan tegen de man. Dit heeft destijds niet geleid tot een strafzaak.