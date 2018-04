PSV vrijwel zeker van landstitel, Roda JC en NAC pakken punten

Roda JC heeft in de strijd tegen degradatie een belangrijke belangrijke overwinning geboekt op PEC Zwolle: 3-2. De winst voor de thuisploeg leek na zeven minuten spelen al binnen. Op dat moment stonden de Limburgers al met 2-0 voor door doelpunten van de Kosovaar Donis Avdijaj en Feyenoord-huurling Simon Gustafson.

Roda had geen geluk toen na twintig minuten de derde treffer werd afgekeurd. Avdijaj zou buitenspel hebben gestaan. Snel daarna bracht PEC de spanning terug in de wedstrijd, toen Younes Namli met een mooi schot de 2-1 binnenschoot.

De Limburgers probeerden in de tweede helft de voorsprong te verdedigen, maar leken tegen puntverlies aan te lopen toen Queensy Menig vijf minuten voor tijd de gelijkmaker binnen tikte. Mikhail Rosheuvel werd echter de held van de avond toen hij in de 88ste minuut de winnende treffer binnenschoot.

Door de overwinning loopt de voorsprong van Roda JC op de nummer laatst FC Twente op tot zes punten. De ploeg uit Enschede speelt zondag thuis tegen Feyenoord.

PSV heeft landstitel vrijwel in the pocket

PSV heeft zijn 24e landstitel bijna binnen. De spanning in de strijd om het kampioenschap in de eredivisie leek zaterdag terug te keren; AZ leidde na 73 minuten nog met 2-0, maar PSV won door een sterke fase alsnog: 2-3.

Gastón Pereiro nam de plaats in van de geschorste Steven Bergwijn en gaf PSV in de 74e minuut met de aansluitingstreffer weer hoop. AZ was na rust door twee treffers van Wout Weghorst op 2-0 gekomen. Twee minuten na de treffer van Pereiro strafte Hirving Lozano een fout van doelman Marco Bizot hard af: 2-2. Scheidsrechter Kevin Blom legde de bal in de 79e minuut op de stip en aanvoerder Marco van Ginkel schoot de penalty binnen.

De voorsprong van het team van trainer Phillip Cocu op Ajax is daardoor nu tien punten. Ook als Ajax zondag tegen Heracles wint, is PSV volgende week zondag al zeker van de titel. Na Ajax speelt PSV nog tegen Roda JC (uit), ADO Den Haag (uit) en FC Groningen (thuis).

Voor AZ kwam de klap na de ruime voorsprong hard aan. De Alkmaarders krijgen dit seizoen veel lof voor het spel, maar ze worden ook vaak herinnerd aan het feit dat het in belangrijke wedstrijden steeds mis gaat. Tegen PSV lukte het AZ opnieuw niet door te drukken, waardoor de tweede plaats uit het zicht is verdwenen en alles nu kan worden gericht op de bekerfinale tegen Feyenoord over twee weken.

NAC verslaat Vitesse in eigen huis

NAC Breda heeft in de eredivisie drie kostbare punten gepakt. De Brabantse ploeg versloeg in eigen huis Vitesse met 1-0. De Spaanse verdediger Angelino, die dit seizoen in de eredivisie nog geen speelminuut miste, trof in de 35e minuut doel met een vrije trap die via de muur in het Arnhemse doel belandde (1-0).

De krappe zege viel voor NAC, dat in de voorgaande twee duels verloor van Roda JC (0-1) en PSV (1-5), te klein uit. De thuisclub had een flink overwicht, maar liet legio kansen onbenut. De achtste competitiezege bracht de Bredase club niettemin voorlopig naar de veertiende plek.

Vitesse, met Alexander Büttner weer eens in het basisteam, dwong vrijwel niets af. De Arnhemse club wist in de afgelopen zeven eredivisieduels slechts één keer te winnen. De ploeg van de scheidende trainer Henk Fraser heeft in de laatste drie competitiewedstrijden niet meer gescoord. Ook tegen NAC Breda wilde het niet lukken. Vitesse speelt volgend weekeinde thuis tegen degradatiekandidaat Sparta, de nieuwe club van Fraser.

(ANP)