Max Verstappen crasht tijdens kwalificatie in Bahrein

Max Verstappen is tijdens het eerste deel van de kwalificatie voor de Grand Prix van Bahrein gecrasht. De coureur was bezig met een snelle ronde toen hij de controle over zijn wagen verloor.

De Red Bull van Verstappen raakte van de baan en kwam in botsing met een muur langs het circuit. Daarbij raakte de voorkant van de auto beschadigd. Verstappen kon ongedeerd uit zijn wagen stappen na het ongeluk.

Tijdens de vrije training eerder op de dag op het circuit van Sakhir de tweede tijd en was toen alleen langzamer dan Kimi Räikkönen, met wie hij bijna in botsing kwam. De Fin was in zijn Ferrari ook al de snelste in de tweede vrije training. Daniel Ricciardo, de ploeggenoot van Verstappen bij Red Bull, liet de derde tijd noteren. Hij bleef Lewis Hamilton (vierde), Sebastian Vettel (vijfde) en Valtteri Bottas (zesde) voor.

(ANP)