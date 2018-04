Juryleden Nobelprijs weg uit onvrede over misbruikonderzoek

Drie leden van de Zweedse Academie die jaarlijks de Nobelprijs voor Literatuur uitreikt, zijn vrijdag opgestapt uit onvrede over de manier waarop de Academie is omgegaan met beschuldigingen van seksueel wangedrag. Volgens de juryleden is er niet integer gehandeld. Dat schrijven de drie elk in een eigen verklaring in verschillende Zweedse media. Het gaat om Klas Östergren, Kjell Espmark en Peter Englund, voormalig secretaris van de Academie.

De zaak draait om een fotograaf en artistiek leider van een cultureel centrum in Stockholm die door achttien vrouwen wordt beschuldigd van seksueel wangedrag. De Academie verbrak in november alle banden met de man nadat bekend werd dat ook leden van de Academie slachtoffer waren geworden van het wangedrag en stelde een onderzoek in. De resultaten van het onderzoek moeten nog naar buiten komen maar volgens Peter Englund hebben de conclusies tot de breuk geleid.

Integriteit

Hij schreef: “Er zijn beslissingen genomen waar ik niet in geloof en die ik niet kan verdedigen. Daarom heb ik besloten om niet langer deel te nemen aan het werk van de Zweedse Academie.” Espmark, een van de andere opgestopte leden, schrijft in de Zweedse krant Svenska Dagbladet:

“Integriteit zit in het bloed van de Zweedse Academie. Wanneer toonaangevende mensen in de Academie vriendschap en andere irrelevante overwegingen kiezen boven integriteit, kan ik niet langer deelnemen aan dit werk.”

Omdat de resultaten van het onderzoek nog niet naar buiten zijn gekomen, is het niet precies duidelijk waarom de juryleden zijn opgestapt. De secretaris van de Zweedse Academie zei in Svenska Dagbladet “bedroefd” te zijn met het vertrek.