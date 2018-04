Grens Venezuela en ABC-eilanden weer geopend

De grens tussen Venezuela en de Antilliaanse eilanden Aruba, Bonaire en Curaçao is weer geopend, heeft minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok laten weten. De grens werd in januari gesloten door Venezuela, in eerste instantie voor 72 uur. Later werd de grenssluiting voortgezet.

In een toespraak in januari had de Venezolaanse president Nicolás Maduro aangegeven de grenzen te zullen sluiten vanwege smokkel tussen Venezuela en de eilanden. Hierdoor zouden waardevolle bodemschatten als goud en erts het land uit gesmokkeld worden. Ook zouden er drugs en wapens over de grens bewegen.

Minister Blok ondertekende zaterdag in de Venezolaanse hoofdstad Caracas een akkoord over de heropening van de grens.

“Dit is goed voor de Caribische regio en de relatie met buurland Venezuela.”

Heb zojuist in Caracas samen met de Venezolaanse vice-presidenten El Aissami en Soteldo een akkoord getekend dat de grensblokkade tussen Venezuela en Aruba, Bonaire en Curaçao opheft. pic.twitter.com/44gMNY1IYo — Stef Blok (@ministerBlok) April 7, 2018

Venezolaanse migranten

Afgelopen week werd bekend dat Nederland de Caribische eilanden zal steunen bij het weren van migranten uit Venezuela. Onder andere zal Nederland 100.000 euro beschikbaar stellen voor de detentie van Venezolanen die zonder de juiste documenten op de eilanden verblijven. De Nederlandse regering ziet evenals Curaçao en Aruba Venezolaanse migranten nog niet als vluchtelingen maar als economische migranten.

Venezuela verkeert al enkele jaren in een diepe crisis, waardoor veel Venezolanen uit het land vertrekken naar omliggende landen. Curaçao en Aruba tellen enkele duizenden Venezolanen die niet de juiste papieren hebben, en ook in bijvoorbeeld Colombia en Peru zijn veel Venezolaanse migranten.