Eerste leden van Nationale Garde naar grens met Mexico

De gouverneurs van de Amerikaanse staten Texas en Arizona hebben vrijdag laten weten vierhonderd leden van de Nationale Garde naar de zuidgrens van het land te sturen. Het zijn de eerste gardisten die afreizen naar de grens met Mexico nadat president Donald Trump hier donderdag toe opriep. Arizona stuurt 150 militairen, Texas 250.

Trump kondigde donderdag aan tussen de 2.000 en 4.000 militairen te mobiliseren om de grens met Mexico beter te beveiligen. “Totdat we een muur hebben en afdoende beveiliging, gaan we onze grens bewaken met het leger. Dit is een grote stap.” De minister van Defensie James Mattis keurde het plan om 4.000 militairen naar de grens te sturen vrijdag goed. Het is nog niet bekend hoeveel militairen andere staten naar het gebied sturen.

Grensbewaking

Voormalig presidenten Barack Obama en George W. Bush stuurden eerder ook al leden van de Nationale Garde naar het gebied. In 2006 mobiliseerde Bush 6.000 militairen, Obama stuurde in 2010 1.200 militairen. Destijds lag het aantal aanhoudingen aan de grens hoger dan nu. Nadat Trump als president aantrad daalde het aantal aanhoudingen sterk. Inmiddels is dit aantal weer gestegen maar is het nog steeds lager dan onder zijn voorgangers.

Volgens Trump doet Mexico te weinig om de migranten tegen te houden. Hij dreigde vorige week zelfs het vrijhandelsverdrag NAFTA op te zeggen als het land niet meer gaat doen om de migrantenstroom te verminderen.

De Mexicaanse president Enrique Peña Nieto reageerde fel op de uitspraken van Trump. Hij zei in een tv-toespraak: “Als uw recente verklaringen voortkomen uit frustratie over binnenlandse politieke kwesties, uw wetten of uw Congres, dan moet u zich tot hen wenden, niet tot de Mexicanen.”

Werkzaamheden

Wat de gardisten precies gaan doen is nog niet duidelijk. De gouverneur van Arizona maakte bekend dat ze operationele en logistieke ondersteuning zullen bieden. Tussen 2006 en 2008 hielp de Nationale Garde met het repareren van voertuigen, het onderhouden van wegen en grensbewaking. Tijdens de tweede missie van 2010 tot 2011 deden de gardisten ook inlichtingenwerk en luchtsurveillance.