Doden en gewonden in Münster - auto rijdt in op mensen

Een busje is in het Duitse Münster op publiek ingereden. Daarbij zijn zeker doden en gewonden gevallen, dat meldt de Duitse politie. Volgens de Duitse krant Rheinische Post zijn er zeker drie doden en zeker dertig gewonden. Het is nog onduidelijk of het een aanslag betreft. Onder de doden zou ook de bestuurder van de bus zijn. Het Duitse persbureau DPA bericht dat de bestuurder zichzelf om het leven zou hebben gebracht.

Reuters bericht op basis van een politiewoordvoerder dat er zeker dertig gewonden zijn. Het precieze aantal doden meldt het persbureau niet. Een busje zou op een terras zijn ingereden van Grosser Kiepenkerl, een bekend restaurant in de Duitse stad.

Een inwoner van de stad twitterde een foto van het terras:

De politie van de stad in de deelstaat Noordrijn-Westfalen roept inwoners op de binnenstad te verlaten en uit het centrum te blijven zodat hulpverleners de locatie waar de gewonden zijn, kunnen bereiken. Er is een grote hoeveelheid politie op de been.

Münster is een stad met ruim 300.000 inwoners en ligt niet ver van de Nederlandse grens ter hoogte van Winterswijk:

De gebeurtenis doet denken aan de aanslag in Berlijn eind 2016. Anis Amri reed toen op de kerstmarkt aan de Kurfürstendamm, in het westen van de stad, in op het winkelende publiek. Daarbij twaalf mensen om het leven. Amri vluchtte en werd later tijdens een klopjacht doodgeschoten.

Dit bericht wordt geactualiseerd als er nieuwe informatie is.