Dode baby aangetroffen op balkon in Schiedam

Op een balkon van een woning in de Stationsstraat in Schiedam is het stoffelijk overschot gevonden van een pasgeboren baby. Dat meldt de politie van Rotterdam. De politie kan niet vertellen of het een jongen of een meisje betreft.

Ook weet de politie niet hoe en wanneer de baby is overleden. De baby werd vanmiddag gevonden op het balkon door bewoners van de flat. Die worden ook gehoord als getuigen. Rechercheurs maken op het moment een 3D-scan van het balkon waar de baby is gevonden en forensisch onderzoekers doen ook onderzoek op het balkon.

De politie roept iedereen op die tips heeft over de ouders of die iets gezien heeft zich te melden. Ook roept ze de ouders van de baby op zich te melden. De politie zegt op Twitter dat ze zich met name zorgen maakt over de moeder en haar gezondheid.