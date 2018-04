Republikeins congreslid stapt op na beschuldigingen seksuele intimidatie

Het Republikeinse congreslid Blake Farenthold is vrijdagavond opgestapt na beschuldigingen van seksuele intimidatie, melden Amerikaanse media. Een voormalige assistent verklaarde dat zij het slachtoffer was van seksueel getinte opmerkingen en gedrag van Farenthold en dat hij haar ontsloeg toen ze daarover klaagde.

In december verklaarde Farenthold (56), sinds 2011 in het congres, al zich niet opnieuw verkiesbaar te stellen. In een vijf minuten durende video die hij toen op zijn Facebook-pagina plaatste ontekende hij wel alle aantijgingen. Wel gaf hij toe dat hij een te losse en ‘onprofessionele’ cultuur toeliet in zijn kantoor.

Belastinggeld

De beschuldigingen kwamen voor het eerst in 2014 al naar buiten, toen Farenthold werd aangeklaagd door zijn voormalige communicatiemedewerker Lauren Greene. De twee sloten in 2015 een bemiddelingsovereenkomst, maar de zaak kwam in december opnieuw onder de aandacht toen via Politico bekend werd dat Farenthold in 2015 een schikkingsbedrag van 84.000 dollar (68.000 euro) had betaald met belastinggeld. Daarop besloot de ethische commissie van het Huis van Afgevaardigden een nieuw onderzoek in te stellen.

In een verklaring zei Farenthold vrijdag:

“Terwijl ik van plan was de rest van mijn termijn in het Congres uit te zitten, voel ik dat het tijd is om verder te gaan en op zoek te gaan naar nieuwe manieren om te dienen.”

De Republikeinen Bech Bruun en Michael Cloud zullen in mei moeten strijden om zijn opvolging.