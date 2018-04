Braziliaanse ex-president Lula zegt zichzelf aan te gaan geven

Ex-president Luiz Inácio ‘Lula’ da Silva zal gehoor geven aan zijn arrestatiebevel en zich bij de politie melden. Dat vertelde hij zijn aanhang zaterdag bij het hoofdkwartier van de metaalvakbond, zo meldt AP. Hij zei er niet bij wanneer hij naar het politiebureau zal gaan. Eerder op de dag verwierp het hooggerechtshof een verzoek van Lula om zijn aanstaande arrestatie niet door te laten gaan.

Donderdag gelastte rechter Sergio Morio de arrestatie van Lula, hij is veroordeeld tot 12,5 jaar cel wegens witwassen en het aannemen van steekpenningen ter waarde van ruim vijf ton. Lula diende daarop gelijk een verzoek in om tot zijn hoger beroep op vrije voeten te kunnen blijven. Dat verzoek werd vrijdag al afgewezen door het hooggerechtshof. Lula liet daarop de deadline verlopen waarop hij zichzelf moest melden bij de politie.

Zaterdagmiddag zei hij tegen zijn fans zich alsnog te gaan aangeven bij de politie. De oud-president wilde zich eerder voor de derde keer kandidaat stellen voor de presidentsverkiezingen, al kunnen veroordeelde politici zich volgens de wet niet kandideren. In de peilingen leidt hij met 30 procent. Lula is nog zeer geliefd onder een deel van de bevolking omdat onder zijn regeerperiode miljoenen Brazilianen het economisch beter kregen. Onder een ander deel van de mensen wordt hij echter gehaat wegens zijn corruptie.

Lula kreeg van een bouwbedrijf een strandhuis cadeau in de deelstaat São Paulo in ruil voor contracten die hij het bedrijf toeschoof bij het semi-staatsoliebedrijf Petrobras. Naast de voormalige president zijn in de grootste corruptiezaak uit de Braziliaanse geschiedenis meer dan honderd andere politici en topfunctionarissen veroordeeld.