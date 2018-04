Arjen Robben haalt Cruijff in met elfde landstitel

Aanvaller Arjen Robben van Bayern München behaalde zaterdag met een overwinning op Augsburg (1-4) zijn elfde landstitel. De 34-jarige routinier streefde daarmee wijlen Johan Cruijff voorbij en heeft nu het record van Nederlandse voetballer met de meeste landstitels alleen in handen. Cruijff werd tijdens zijn loopbaan tien keer kampioen: acht keer met Ajax, één keer met FC Barcelona en aan het eind van zijn carrière in 1984 met Feyenoord.

Het was voor Robben al zijn zevende kampioenschap in Duitsland met Bayern München. De oud-aanvoerder van Oranje werd in 2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 al zes keer kampioen met Bayern. De vleugelspits veroverde eerder landstitels in Nederland (met PSV in 2003), in Engeland (met Chelsea in 2005 en 2006) en in Spanje (met Real Madrid in 2008).

De oud-international zei tegen Fox Sports dat hij er trots op was:

💬 | Arjen Robben heeft zijn elfde titel binnen en neemt daarmee het record van Johan Cruijff over: "De grootste aller tijden in Nederland. Als je die dan met landstitels inhaalt en dat je het record alleen hebt, is iets om trots op te zijn."

Franck Ribéry, die in Augsburg op zijn 35e verjaardag mocht invallen, veroverde zijn achtste landstitel met Bayern. Daarmee kwam de Franse vleugelspeler op gelijke hoogte met de Duitse recordhouders Oliver Kahn, Mehmet Scholl, Philipp Lahm en Bastian Schweinsteiger. Trainer Jupp Heynckes won als trainer zijn vierde landstitel, evenveel nu als in zijn spelersloopbaan in de Bundesliga. Niemand presteerde dat eerder in Duitsland.