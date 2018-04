Vrouwen uit Sri Lanka gedwongen tot prikpil om baantje in Golfstaten te krijgen

Arme, laagopgeleide Sri Lankaanse vrouwen die als huishoudelijke hulp in de Golfstaten willen werken, worden voor hun vertrek vaak gedwongen voorbehoedmiddelen te nemen. Volgens het Britse dagblad The Guardian pochten zes ronselaars dat ze „een garantie” konden bieden dat de vrouwen die zij voor werk in het Midden-Oosten wisten te vinden in elk geval de eerste drie maanden niet in verwachting zouden raken.

De krant haalt een medewerker van het agentschap Gulf Jobs in Colombo aan die zegt: „Voor we een meid kunnen sturen is er een medische controle door de regering en daarop kan niemand invloed uitoefenen. Maar wanneer die keuring is gedaan (...) is er een middel dat we ze kunnen geven. Als je dat wilt, kunnen we dat regelen.” Het gaat hierbij om een prikpil, die drie maanden lang werkt.

„De meeste vrouwen weten niet waar de injecties voor zijn”, zei Rahini Bhaskaran, van Migrations Network, een organisatie die zich inzet voor migranten. „Hun wordt er niets over verteld.”

Vooral veel arme vrouwen van de Tamil-minderheid in het noorden van Sri Lanka, vaak weduwen van mannen die zijn gesneuveld in de langdurige burgeroorlog, beschouwen een baan als huishoudster in de Golfstaten als een welkome manier om geld te verdienen. Hun financiële toestand is dikwijls zo precair dat ze gretig instemmen met de voorstellen van de ronselaars als die hen benaderen.

Het is niet duidelijk of de voorbehoedmiddelen vooral bedoeld zijn als garantie dat de vrouwen goed zullen doorwerken of dat ze bedoeld zijn om seksueel misbruik te vergemakkelijken door ronselaars of klanten in de Golfstaten. Sommige vrouwen denken dat het nodig is met de ronselaars te slapen om een baantje te krijgen.

Huishoudsters van elders in Azië worden vaak zeer slecht behandeld. In Koeweit werd in een vriezer onlangs het in stukken gesneden lichaam gevonden van een Filippijnse huishoudster. Het echtpaar waar ze had gewerkt werd later in Syrië gearresteerd.