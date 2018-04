Een ode aan de acht onafhankelijke Rotterdamse boekhandels

Donner - Cultuurpaleis tussen de bouwstellingen

Andere tijden. Tijden zonder internet, zonder mobiele telefoon, zonder e-reader – een boek op een schermpje lezen, ben je gek of zo? Donner, in boeken sinds 1912, opende in 1988 op de hoek van de Lijnbaan en het Binnenwegplein een cultuurpaleis van ettelijke verdiepingen waar naar geestelijk voedsel hongerende Rotterdammers (en niet alleen Rotterdammers) urenlang ongehinderd konden struinen door het schier onbegrensde aanbod aan boeken en cd’s (die had je toen al wel). Alleen in New York bestond zoiets en misschien in Londen.

Toenmalig directeur Ben Schoemakers leidde me indertijd rond: „Als ik op de hoogste verdieping sta en naar beneden kijk, kan ik me nog steeds niet voorstellen dat daar straks meer dan honderdduizend boeken staan.”

Dertig jaar later zit Boekhandel Donner wéér midden in een verbouwing, niet ver van de plek waar de zaak gouden jaren beleefde voordat het helemaal misging.

„In het begin van de eeuw kwam het online kopen van boeken in zwang”, zegt Leo van de Wetering, een van de vijf directieleden van het nieuwe Donner. „Daardoor kwam de verkoop de boekhandel langzaam onder druk te staan. Je kreeg ook nog de e-reader, die overigens minder impact had op de boekenverkoop dan eerst werd gedacht. Saillant detail is dat de Boekhandelsgroep Nederland, waarvan wij toen deel uitmaakten, nog voordat die Selexyz ging heten, bol.com had kunnen kopen voor 200.000 euro…”

Internet, crisis, overname, fusie, faillissement – de tijden waren veranderd en flink ook. Maar Donner, de grand old lady onder de Rotterdamse boekhandels, overleefde de faillissementen van Selexyz (2012) en Polare (2014) en heet nu weer Donner, zoals het hoort.

Leo van de Wetering werkt al veertig jaar bij de boekhandel. Hij kwam als jongste bediende naar de Korte Lijnbaan, waar de winkel toen gevestigd was, verhuisde mee naar de Meent en vervolgens naar de Lijnbaan bij het Binnenwegplein. De vijf directieleden met gezamenlijk meer dan 150 jaar ervaring bij Donner, konden de zaak redden uit het faillissement van Polare dankzij een succesvolle crowdfundingsactie en de steun van enkele particuliere investeerders.

Foto Walter Herfst. Boekhandel Donner

„Het was erg spannend”, zegt Leo van de Wetering. „Op 21 maart 2014 moesten we de benodigde tonnen op tafel leggen. We hadden acht weken de tijd om dat bedrag bij elkaar te brengen en dat is gelukt. Op de dag zelf is het laatste geld gestort. In mei konden we tijdelijk zakelijk antikraak in dit gebouw trekken.”

We zitten aan een tafeltje in Diner at Donner, de ontbijt-lunch-en-op-vrijdagavond-dinerhoek op de eerste verdieping van de voormalige Rotterdamse Bank aan de Coolsingel. Met uitzicht op Coolsingel en Beursplein is dit de ideale plek om je jongste aankoop alvast even in te zien. Het Rijksmonument zelf is omgeven door schuttingen – het maakt deel uit van een gigantisch bouwproject dat zich uitstrekt tot de Lijnbaan.

Donner krijgt de hele eerste verdieping plus een entresol; op de begane verdieping heeft de boekhandel nóg een verhuizing voor de boeg naar het deel links van de ingang aan de Coolsingel. De hoofdingang komt aan het Binnenwegplein.

„Toen we hier introkken”, zegt Van de Wetering, „maakten we er één geheel van, wat het voordeel had dat de klanten die hier rondliepen alle afdelingen zagen. In de nieuwe opzet komen de afdelingen op de verschillende niveaus.” Hij noemt Donner „een volkszaak in de beste zin des woords. Iedereen koopt hier zijn boeken. Heel Rotterdam-en-regio komt hier graag. Dat is op de Meent ontstaan toen we de grootste boekhandel van Rotterdam werden en heeft zijn beslag gekregen in de zesentwintig jaar op de Lijnbaan 150. Door de zaak over te nemen, hebben we Donner willen teruggeven aan de Rotterdammers.”

Vaste klanten weten ons goed te vinden, de toevallig aanwaaiende klanten zullen helaas eerder aan ons voorbijgaan. Maar so far so good

Vreest hij niet dat die de zaak niet kunnen vinden tussen de bouwstellingen? „Zichtbaarheid in de bouwput is natuurlijk elementair. We zijn er het enige lichtpunt, maar dat moet wel helder schijnen. Onze naam staat goed op de gevel en op de schuttingen, maar feit blijft dat je slalommend de winkel moet bereiken. Vaste klanten weten ons goed te vinden, de toevallig aanwaaiende klanten zullen helaas eerder aan ons voorbijgaan. Maar so far so good.”

Dat bevestigt een rondgang die begint met het beklimmen van de stalen treden (kling-klong) naar de hoofdingang. Meteen daarachter staan mensen te neuzen in de bestverkochte boeken en de nieuwste aanwinsten. Langs de achterwand compartimenten met Nederlandse en vertaalde literatuur en chique uitgaven als de Russische Bibliotheek. Verderop: spannende boeken, Engelse boeken, kookboeken, helemaal achterin de tijdschriften.

Boeken over kunst en wetenschap staan links achterin bij de muziek en het antiquariaat. De trap naar boven leidt naar Diner at Donner en de kinderboeken, de reisboeken en de cadeauartikelen.

In 2019 is de verbouwing achter de rug en Donner weer de oude.