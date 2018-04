Vijftien doden bij dubbele bankoverval in Nigeria

Bij een reeks overvallen op banken en een politiebureau in een stad in centraal Nigeria, zijn donderdag vijftien mensen omgekomen. Negen van de dodelijke slachtoffers zijn agenten, heeft de Nigeriaanse politie vrijdag verteld aan persbureau AFP. Ook zijn er meerdere gewonden gevallen.

De overvallen gebeurden in de stad Offa. Donderdagmiddag werd het winkelgebied in de stad overlopen door een groep overvallers. Volgens een woordvoerder van de politie waren de daders “gewone criminelen”: “Het was een criminele actie, we schrijven die niet toe aan een specifieke groep”, zei hij tegen AFP. In Nigeria worden vaker grote bankovervallen gepleegd.

Overval met explosieven

Lokale media schrijven dat de zeker vijftien mannen eerst het politiebureau aanvielen. Daar vielen meerdere doden, zowel politiemensen als burgers. Daarna overvielen de criminelen twee bankfilialen. Ze gebruikten explosieven in de banken. Bankmedewerkers en een aantal klanten werden door het hoofd geschoten. Het is nog onduidelijk hoeveel geld er is gestolen.

In de verklaring over het incident laat de politiewoordvoerder weten dat de agenten verrast werden door de aanval. Die zou in totaal ongeveer een uur hebben geduurd. De aanvallers zouden met meerdere voertuigen zijn aangekomen in de wijk en blokkeerden de straten met hun auto’s. Daardoor konden ze na de aanval ook wegkomen.