Vechtsporter McGregor vast na geweldsuitbarsting

De Ierse vechtsporter Conor McGregor is vrijdag aangeklaagd wegens mishandeling en crimineel gedrag tijdens een geweldsuitbarsting in New York. Dat heeft de politie van New York bevestigd aan persbureau Reuters. Donderdagavond ging de 29-jarige McGregor door het lint na een persconferentie van de Ultimate Fighting Championship (UFC), de grootste mixed-martial-artsorganisatie ter wereld. Hij meldde zich donderdagnacht zelf bij de politie.

McGregor kwam volgens een verklaring van de UFC onverwachts opdagen bij het persmoment in het sportstadion Barclays Center in Brooklyn, samen met vriend en mede-vechtsporter Artem Lobov en een tiental anderen. De groep zou een bus hebben aangevallen waarin enkele sporters zaten die zaterdag deelnemen aan het UFC 223-toernooi. Twee van hen raakten gewond. De UFC heeft drie wedstrijden moeten schrappen.

Wereldtitel verloren

De aanleiding voor de woede-uitbarsting is onbekend, maar eerder deze week werd duidelijk dat McGregor aankomende zaterdag hoe dan ook zijn wereldtitel in het lichtgewicht zal verliezen. Die won hij in november 2016, maar verdedigde hij nooit. UFC-voorzitter Dana White maakte bekend dat de winnaar van de UFC 223-wedstrijd zaterdag tot wereldkampioen zal worden gekroond.

Ook vond deze week een ruzie plaats tussen Artem Lobov en Chabib Noermagomedov, die zaterdag wereldkampioen kan worden. De aanvaring in een hotel in New York zou McGregor, een goede vriend van de Russische Lobov, boos hebben kunnen gemaakt.

Hek naar een bus

Op videobeelden is te zien hoe McGregor, de meest waardevolle vechter van de UFC en bekend om zijn egocentrische gedrag, donderdag met een prullenbak gooit. Anderen weerhouden hem van het gooien van een hek naar een bus. Volgens de politie van New York gooide McGregor een steekkar naar een bus, schrijft persbureau AP.

Volgens de UFC liep lichtgewicht Michael Chiesa verwondingen op in zijn gezicht en kan hij daarom niet meer in actie komen tegen Anthony Pettis. Vlieggewicht Ray Borg raakte gewond aan zijn oog en kan niet meer uitkomen tegen Brandon Moreno. Ten slotte schrapte de UFC de wedstrijd tussen vedergewichten Artem Lobov en Alex Caceres vanwege de betrokkenheid van Lobov bij het incident.

Chiesa reageerde teleurgesteld op de beslissing:

MikeMav22 Michael Chiesa A decision was made by the New York State Athletic Commission to pull me from UFC 223. I’m devastated to say the least. @Showtimepettis I hope to run this match up ASAP, June 9th in your backyard. That’s all I have to say for now. Much love. 6 april 2018 @ 01:54 Volgen

Wereldtitels verloren

McGregor is de eerste vechtsporter die twee wereldtitels in verschillende gewichtsklassen tegelijkertijd bezat. In 2015 werd hij kampioen in de vedergewichtsklasse en op 12 november 2016 in het lichtgewicht. Op 26 november 2016 verloor hij al zijn titel in het vedergewicht, omdat hij die lange tijd niet had verdedigd.

Sindsdien kwam McGregor niet meer in actie, onder meer wegens de geboorte van zijn zoon in mei 2017. De terugkeer van McGregor is na het incident van donderdagavond onzeker. De laatste keer dat McGregor vocht was in de legendarische bokswedstrijd tegen Floyd Mayweather jr. in augustus 2017, die hij verloor.

Donderdag reageerde Conor op Twitter op het verlies van zijn titel: