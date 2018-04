‘Tientallen doden bij lucht- en grondoffensief Douma’

Bij een nieuw offensief van de Syrische krijgsmacht op de opstandelingen in Douma zijn vrijdag zeker 32 doden gevallen. Dat meldt persbureau Reuters op basis van het in Londen gevestigde Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten. Het gaat om beschietingen en bombardementen, maar de staatstelevisie meldt dat ook grondtroepen oprukken.

Douma, de grootste stad van Oost-Ghouta, is het laatste bolwerk van de opstandelingen in het gebied. Rebellengroepering Jaish al-Islam weigert zich vooralsnog over te geven en wil onderhandelen. De opstandelingen in andere delen van de regio hebben zich teruggetrokken toen ze een vrije aftocht werd toegezegd. Het bestand dat dat mogelijk maakte is inmiddels gebroken.

Persbureau AP meldt dat Douma vrijdag rond zonsondergang werd bestookt met artillerie, raketwerpers en gevechtsvliegtuigen. De bombardementen van vrijdag werden volgens het Observatorium uitgevoerd door Rusland, een bondgenoot van de Syrische president Assad. Op de staatstelevisie waren boven de stad rookpluimen en stofwolken te zien.

Volgens de Syrische staatstelevisie was de aanval een reactie op beschietingen van burgers in Damascus, vrijdag. De Syrische hoofdstad ligt vrijwel tegen Douma aan. De rebellen ontkennen achter de beschietingen te zitten.

De Syrische regering opende op 18 februari na jarenlange belegering een offensief op Oost-Ghouta. Volgens het Syrisch Observatorium zijn sindsdien 1.600 burgers om het leven gekomen en duizenden gewond geraakt.