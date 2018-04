Sterke winstgroei voor Samsung

Samsung Electronics heeft de eerste drie maanden van dit jaar fors meer winst geboekt vergeleken met een jaar eerder. De operationele winst kwam het eerste kwartaal uit op 15,6 biljoen Koreaanse won (12 miljard euro), 58 procent meer dan in 2017, meldt het Zuid-Koreaanse technologiebedrijf vrijdag. De omzet kwam uit op 60 biljoen won, een stijging van 19 procent.

De recordwinst van dit eerste kwartaal is volgens analisten vooral te danken aan de stijgende verkoop van geheugenchips voor bijvoorbeeld smartphones en computerservers. Afgelopen jaar stootte Samsung Intel Corporation na een kwart eeuw van de troon als grootste chipmaker ter wereld wat betreft omzet.

Samsung is veel bekender als fabrikant van smartphones, tablets en huishoudelijke electronica. De verkoop van displays voor onder meer smartphones viel naar verwachting tegen. Smartphoneconcurrent Apple is een grote klant van Samsung voor deze displays, maar verkocht minder van zijn vlaggenschip iPhone X dan verwacht.

Later deze maand komt het bedrijf met gedetailleerdere cijfers zoals de nettowinst en met resultaten uitgesplitst naar de afzonderlijke divisies.

Daling op de beurs

De winst valt hoger uit dan analisten voorspeld, volgens Bloomberg en Reuters. De omzet iets lager.

Ondanks de goede cijfers daalde Samsung met bijna een procent op de beurs, omdat verwacht wordt dat de prijzen van chips niet veel meer zullen stijgen en vanwege lage verwachtingen over de verkoop van de nieuwe smartphone Galaxy S9, die in februari uitkwam. Dit jaar daalde de beurswaarde van Samsung al met 5 procent, terwijl die in 2017 met 41 procent was gestegen.

Nu de smartphonemarkt voor het eerst krimpt, zoekt de telecomindustrie naar nieuwe inkomsten. Wat komt er na de telefoon?

De cijfers over het eerste kwartaal van dit jaar zijn de eerste nadat topman Jay Y. Lee in februari vervroegd werd vrijgelaten. Hij kreeg in augustus vorig jaar een celstraf van vijf jaar voor omkoping en verduistering, maar hij ontkent alle beschuldigingen. In hoger beroep werd zijn straf verlaagd.

Het omkoopschandaal leidde tot het afzetten van de Zuid-Koreaanse president Park Geun-hye. Vrijdag werd Park schuldig bevonden en veroordeeld tot een celstraf van 24 jaar. Haar vriendin Choi Soon-sil kreeg twintig jaar celstraf. De vrouwen ontvingen onder meer steekpenningen van Samsung om in te stemmen met de fusie van twee bedrijven binnen de Samsung Group.