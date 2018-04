Staatssecretaris wil twee jaar overgangstijd voor sluiten rookruimtes

Staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wil horecagelegenheden twee jaar de tijd geven om hun rookruimtes te sluiten. Dat zal hij vrijdagmiddag in een brief aan de ministerraad bekendmaken. Het voorstel is een reactie op een oordeel van het gerechtshof in Den Haag eerder dit jaar dat rookruimtes in horeca dicht moeten.

Blokhuis gaat tegen de uitspraak in cassatie. Daardoor hoeven horecagelegenheden voorlopig hun rookruimtes niet te sluiten. De regering streeft uiteindelijk naar een ‘rookvrije generatie’, maar Blokhuis wil ervoor zorgen dat ondernemers niet zo abrupt geraakt worden.

Vanaf 2008 geldt een rookverbod voor de horecagelegenheden. Speciaal aangewezen rookruimtes vormde daarop een uitzondering. Het hof besloot na een aanklacht van de Nederlandse anti-rokersvereniging CAN dat deze regeling in strijd is met een overeenkomst van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) om tabaksgebruik tegen te gaan. Volgens het hof zouden niet-rokers groepsdruk kunnen voelen om mee de rookruimte in te gaan en het zou onvermijdelijk zijn dat werknemers en andere gasten ook aan tabaksrook worden blootgesteld.

Kritiek op argumentatie hof

Het ministerie gaat ook in cassatie vanwege de juridisch argumentatie van het hof. De staatssecretaris is het niet eens met de manier waarop het WHO-verdrag nu direct betrekking heeft op de Nederlandse wetgeving.

Voorzitter Tom Voeten van CAN snapt dat Blokhuis een overgangsregeling wil, maar vindt het jammer dat het nog twee jaar gaat duren voordat rookruimtes definitief verdwijnen uit de horeca. “We zijn inmiddels al tien jaar verder sinds het rookverbod.” De belangengroep hoopt dat rookruimtes in alle publieke gebouwen uiteindelijk verboden worden.