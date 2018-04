Facebook verscherpt eisen aan politieke advertenties

Mensen die politiek getinte advertenties op Facebook willen plaatsen zullen voortaan hun identiteit en locatie moeten delen met het sociale netwerk. In het verleden gold dat alleen voor advertenties in verkiezingscampagnes die direct gelieerd waren aan politieke partijen en kandidaten. De berichten krijgen voortaan ook een label ‘politieke advertentie’.

Dat heeft Facebook vrijdag in een verklaring bekendgemaakt. Op Facebook schreef eigenaar Mark Zuckerberg dat deze maatregel ‘zal helpen de lat hoger te leggen voor alle politieke online-advertenties'. Zijn bedrijf maakte bekend meer mensen te zullen aannemen voor de verificatie van politieke advertenties in de aanloop naar de tussentijdse Congresverkiezingen in november. ‘Het zal veel lastiger worden om Facebookpagina's met nepaccounts te onderhouden of om viraal te gaan met valse informatie of verdelende boodschappen, aldus Zuckerberg.

Zuckerberg zei bovendien voor de eerste keer dat hij nieuwe Amerikaanse wetgeving zal ondersteunen die politieke advertenties op internet poogt te reguleren. Die wetgeving was vorig jaar opgesteld, na zorgen dat Russen via Facebook hadden gepoogd de Amerikaanse verkiezingen te beïnvloeden.

Zuckerberg verschijnt volgende week dinsdag op een hoorzitting van het Amerikaanse Congres. Daar kan hij vragen verwachten van kritische senatoren over de Russische beïnvloeding van de presidentsverkiezingen in 2016 en het uitlekken van de gegevens van 87 miljoen Facebookgebruikers naar Cambridge Analytics dat werkte voor de campagne van Trump.