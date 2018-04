De oude mevrouw die achter mij aansluit bij de kassa zet acht spuitbussen slagroom op de lopende band. Ik vraag haar of ze een feestje gaat geven. „Nee”, is haar antwoord, „dit is voor de hele week. Weet je, dit is lekker bij alles. Op de ontbijtkoek of op mijn boterhammetje. Als ik ’s nachts even niet kan slapen spuit ik lekker wat in mijn mond en dan slaap ik zo weer in. Maar omdat het nu Pasen is, verwen ik mezelf eens even met een extra flesje. Weet je kind, Ik heb me nog nooit zo goed gevoeld”.

Lezers zijn de auteur van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl