Sergej Skripal niet langer in kritieke toestand

De voormalige Russische dubbelspion Sergej Skripal verkeert niet langer in kritieke toestand. Dat heeft het Salisbury District Hospital vrijdagmiddag naar buiten gebracht, schrijft persbureau Reuters. Volgens de BBC is hij bij bewustzijn en praat hij.

Skripal (66) werd begin maart samen met zijn dochter Joelia (33) vergiftigd. Beiden raakten in coma. Joelia ontwaakte vorige week en liet donderdag weten dat haar gezondheid verbetert.

“Hij reageert goed op de behandeling, verbetert snel en verkeert niet langer in kritieke toestand”, zei medisch directeur Christine Blashard in een verklaring.

Diplomatieke ruzie

Uit het onderzoek naar de vergiftiging bleek dat het zenuwgas ‘novitsjok’ was gebruikt, dat in de jaren zeventig en tachtig in de Sovjet-Unie werd gefabriceerd. De Britse regering beschuldigt de Russen ervan achter de aanval te zitten. Het Kremlin ontkent. De Britten leverden niet veel bewijs voor de beschuldiging.

De Verenigde Staten, Canada en de Europese Unie schaarden zich achter het Verenigd Koninkrijk en zetten 130 Russische diplomaten uit, Nederland twee. Daarop trok ook Rusland de verblijfsvergunning van 130 diplomaten in.

Skripal is een voormalige Russische geheim agent die werkte voor de militaire inlichtingendienst GROe. In 2004 werd hij ontmaskerd toen bleek dat hij geheime informatie doorspeelde aan de Britse geheime dienst MI6. In 2010 kwam in een gevangenenruil vrij en ging hij naar het Verenigd Koninkrijk.