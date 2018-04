Puigdemont weer vrij na betaling borg

De voormalig Catalaanse separatistenleider Carles Puigdemont heeft vrijdag de gevangenis in Duitsland verlaten nadat hij zijn borg van 75.000 euro had betaald. Dat bericht AP. Puigdemont zat sinds 25 maart in een Duitse cel in de stad Neumünster omdat Spanje gevraagd had om zijn uitlevering. Nadat hij de gevangenis had verlaten riep de Catalaan de Spaanse regering op tot een “dialoog”, de vrijlating van zijn Catalaanse collega’s in Spanje en tot het vinden van een “politieke oplossing”.

Donderdag werd bekend dat Duitsland van het gerechtshof van de deelstaat Sleeswijk-Holstein de separatistenleider niet mag uitleveren aan Spanje als het land hem wil aanklagen voor rebellie. Dit kan misschien wel voor een minder ernstige aanklacht als misbruik van overheidsgeld. Spanje wil Puigdemont juist vervolgen voor rebellie, wegens het organiseren van het referendum over de onafhankelijkheid van Catalonië, dat volgens Spanje in strijd met de grondwet was.

Moeten andere landen meewerken aan de vervolging van separatistische Catalaanse politici? Lees ook: Europese landen worstelen met Catalaanse crisis

De rechter gaat nu bekijken of Duitsland hem wel mag uitleveren wegens misbruik van overheidsgeld. In de tussentijd mag Puigdemont Duitsland niet verlaten. Het Spaanse hooggerechtshof liet vrijdag weten dat het overweegt het Europese Hof van Justitie te consulteren over de beslissing van het Duitse gerechtshof.

Arrestatiebevel

De separatistenleider werd in Duitsland gearresteerd toen hij op de terugreis was van een conferentie in Finland naar België, waar hij heen vluchtte toen Spanje de macht overnam in Catalonië. De Belgische rechter besloot eerder dat er eveneens geen gegronde reden was om Puigdemont vast te houden op grond van het Europees arrestatiebevel dat Spanje had uitgevaardigd tegen hem.

De Catalaanse politicus reisde al een keer naar Kopenhagen waarna Spanje het aanhoudingsbevel opnieuw activeerde. Hoewel hij tussen een aantal Europese landen vrij mocht bewegen, was er met zijn trip opnieuw het risico te worden aangehouden toen Spanje het arrestatiebevel opnieuw activeerde.