Politie vindt na een dag zoeken tweede dode in de Waal

De politie heeft na een dag lang zoeken een tweede lichaam gevonden in de Waal bij Brakel. Het eerste stoffelijk overschot werd donderdag al gevonden in een auto die van de weg was geraakt. Omdat er redenen waren om te denken dat er nog een tweede persoon in de auto had gezeten, werd vrijdagochtend een grote zoekactie opgezet.

Het lijkt er niet op dat de auto te water is geraakt door een aanrijding, liet de politie weten. Wat er wel gebeurd is, wordt nog onderzocht. Toen de politie de auto uit het water haalde werd op de achterbank een lichaam gevonden. Dat bleek om een 33-jarige inwoner van Zaltbommel te gaan. Mede omdat de deur van de bestuurder open stond, ging de politie er volgens een woordvoerder al direct van uit dat er nog een tweede dode zou kunnen zijn.

Donderdagavond hebben onder meer duikers van de brandweer al gezocht in de Waal. Vrijdag werden ook een helikopter, een sonarboot en burgers met speurhonden ingezet. Toen het lichaam gevonden werd, was alleen nog een sonarboot actief.

Of de persoon die vrijdag is gevonden inderdaad de bestuurder was, moet nog blijken. De uitkomst van nader onderzoek wordt zaterdag verwacht. Of er iemand als vermist is opgegeven, kon een woordvoerder van de politie niet zeggen.