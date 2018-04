Politie vindt geroofde uniformen terug in Utrecht

De Utrechtse politie heeft in maart politiekleding teruggevonden die bij een beroving was buitgemaakt. De uniformen werden aangetroffen in drie woningen en twee garageboxen in Utrecht. Daar lagen ook meerdere wapens en een handgranaat, meldt de politie. Verder werden “plofkraakgerelateerde” spullen zoals gasflessen en een aantal auto’s in beslag genomen.

De beroving vond eind februari plaats. Enkele weken later werden vijf verdachten aangehouden. Drie van hen zitten nog in voorarrest. De mannen van 20 en 18 jaar oud worden verdacht van betrokkenheid bij de overval. De twee anderen zijn inmiddels weer vrij. Zij worden verdacht van verboden wapenbezit.

Een woordvoerder kan zolang het onderzoek loopt niet zeggen of de verdachten het specifiek gemunt hadden op de pakken. Ook wil ze niet zeggen om hoeveel uniformen het ging, noch waarvoor ze gebruikt zouden kunnen worden:

“Het betreft wel politiekleding. Omdat je niet weet wat de intentie daarvan kan zijn, of criminelen daarmee een overval willen plegen of iets dergelijks.”

Bij de doorzoekingen werden onder meer een uzi, een handgranaat en tasers gevonden, aldus de politie. Een van de in beslag genomen auto’s was een gestolen Audi S4. Vijf andere auto’s waren volgens de politie voor zover bekend niet gestolen.