24 jaar cel voor oud-president Zuid-Korea om corruptie

De voormalige Zuid-Koreaanse president Park Geun-hye is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 24 jaar voor omkoping, machtsmisbruik en corruptie. Dat oordeelde de rechtbank in Seoul vrijdag lokale tijd, meldt AP. De Zuid-Koreaanse aanklager eiste eerder dit jaar dertig jaar cel tegen de vorig jaar afgezette Park.

Park ontkent schuld en was vrijdag niet bij de behandeling van de zaak aanwezig. Het Constitutioneel Hof besloot vorig jaar unaniem de 66-jarige Park af te zetten, nadat bekend werd dat Park haar vertrouwelinge Choi Soon-sil invloed gaf op staatszaken, terwijl zij geen officiële positie binnen de regering had. Het duo zou daarnaast voor omgerekend zo’n 44 miljoen euro aan steekpenningen hebben aangenomen, onder meer van de Zuid-Koreaanse bedrijven Samsung en Lotte Group. Ook drie belangrijke inlichtingenchefs zouden smeergeld hebben betaald aan de conservatieve Park.

Aan de afzetting gingen wekenlange protesten vooraf, waarbij honderdduizenden Zuid-Koreanen de straat opgingen om het vertrek van Park te eisen. De demonstranten eisten een schone lei en het einde aan de corrupte bestuurscultuur in het land.

Samsung betrokken

Choi Soon-sil werd in februari veroordeeld tot twintig jaar cel voor haar aandeel in de corruptiezaak. Samsung-topman Jay Y. Lee kreeg vijf jaar cel. Hij was betrokken bij de omkoping van Choi. Zij ontving steekpenningen om Park ervan te overtuigen in te stemmen met de fusie van twee bedrijven binnen de Samsung Group. Lee ontkende alle aantijgingen. Hij werd eerder dit jaar vervroegd vrijgelaten toen zijn gevangenisstraf werd opgeschort.

In 2017 werd Choi Soon-sil al veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf omdat ze een universiteit onder druk had gezet haar dochter aan te nemen.

Eerste vrouwelijke president

Park is de dochter van de Zuid-Koreaanse dictator Park Chung-hee. Park senior leidde het land van 1963 tot zijn dood in 1979, hij werd doodgeschoten door de baas van de Zuid-Koreaanse inlichtingendienst. Nadat zijn vrouw in 1974 werd doodgeschoten door een Noord-Koreaanse spion nam dochter Park Geun-hye de rol van first lady over.

In 2013 werd ze gekozen als eerste vrouwelijke president van Zuid-Korea. Ze werd in het begin van haar ambtstermijn geroemd omdat ze meer oog had voor burgerrechten dan haar dictatoriale vader. Ze presenteerde zichzelf als opofferingsgezinde vrouw die “met de natie gehuwd” was. Ze is de enige Zuid-Koreaanse president die ooit is afgezet.