Oranje langs N-Ierland in WK-kwalificatie: 7-0

Het Nederlandse dameselftal heeft vrijdag een belangrijke stap gezet richting WK-kwalificatie. In het Philips Stadion won de ploeg van Sarina Wiegman met groot gemak van Noord-Ierland. Het werd 7-0 in de vierde wedstrijd van de kwalificatiereeks.

De overmacht van de Nederlandse ploeg was al duidelijk vanaf de aftrap, die nota bene door de Noord-Ieren werd genomen. Binnen tien minuten scoorde Lieke Martens, een strak schot in de kruising na een voorzet door Shanice van de Sanden. Datzelfde duo bracht zes minuten later ook het tweede doelpunt tot stand. In de eerste helft scoorden verder ook Vivianne Miedema (haar vijftigste in 63 wedstrijden voor Oranje) en Sherida Spitse (uit een penalty).

Noord-Ierland was gedurende de hele wedstrijd nagenoeg kansloos. Doelvrouw Emma Higgins maakte een zwakke indruk en ging een aantal keer de fout in. Het optreden van de Noord-Ieren maakte dat Nederland na de rust vrij op zoek kon naar een vergroting van de voorsprong. Met succes: Van de Sanden tikte de 5-0 binnen toen de bal na een inzet van Martens in de kluts ging voor het doel van Higgins. Met nog een klein kwartier te spelen schoot ook Spitse nog een volley het doel in.

De eindstand werd bepaald door een eigen doelpunt door Billie Simpson in de extra speeltijd.

Poulewinnaar plaatst zich rechtstreeks

De Nederlandse voetbalvrouwen staan nu bovenaan de ranglijst in Groep 3. Ze moeten koploper blijven om zich direct te plaatsen voor het eindtoernooi in Frankrijk. In dezelfde poule kwamen vrijdagavond ook Ierland en Slowakije in actie. Die wedstrijd eindigde in 2-1 in het voordeel van de Ieren. In deze groep speelt ook Noorwegen mee voor WK-kwalificatie.

Voor de wedstrijd waren ruim 30.200 fans naar Eindhoven afgereisd. Dat is het hoogste bezoekersaantal bij een vrouwenvoetbalwedstrijd ooit in Nederland.