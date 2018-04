OM vroeg Italië advies na liquidatie broer kroongetuige

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft justitie in Italië geraadpleegd na de moord op Reduan, broer van kroongetuige Nabil B., over hoe om te gaan met dergelijke liquidaties. Dat meldt Bureau Buitenland vrijdagavond. Justitie heeft onder anderen contact gehad met de Italiaanse onderzoeksrechter Nicola Gratteri, die al jarenlang de maffia bestrijdt in Calabrië en lid was van verschillende commissies die de georganiseerde misdaad moest aanpakken.

Wim de Bruin van het Landelijk Parket van het OM bevestigt desgevraagd aan NRC dat er inderdaad contact is geweest met de Italiaanse justitie via de “OM-vertegenwoordiging van de Nederlandse ambassade in Rome”. Maar over de inhoud van het contact kan hij niets zeggen. Ook weet hij niet of andere landen zijn geconsulteerd.

Italië heeft speciale anti-maffia wetten

In het radioprogramma van de VPRO vertelde Gratteri dat hij Nederland geadviseerd heeft om speciale wetten aan te nemen. Italië kent bijvoorbeeld veel strengere wetgeving als het gaat om de georganiseerde misdaad. Wie in het land naar de zin van justitie ook maar iets te nauwe banden zou hebben met de maffia kan al opgepakt worden, zelfs al heeft degene geen strafbaar feit gepleegd. Wel moet iemand op enigerlei wijze profijt van een strafbaar feit hebben gehad, legde Gratteri uit.

Ook vertelde Gratteri dat justitie in Italië bij een verklaringen van getuigen over de maffia voortvarend te werk gaat. Als men een eerste verklaring al geloofwaardig acht, wordt een getuige gelijk in een beschermingsprogramma gezet, en wordt meteen de familie in veiligheid gebracht.

Vorige week werd Reduan op klaarlichte dag in zijn kantoor in Amsterdam-Noord doodgeschoten. Een week eerder maakte justitie bekend dat zijn broer Nabil een serie getuigenissen heeft afgelegd tegen Redouan T., een grote crimineel uit de Utrechtse onderwereld die in de cocaïnehandel zit. Hij wordt gezien als opdrachtgever van een stuk of tien moorden in het criminele milieu die bekendstaan als de ‘mocro-oorlog’.