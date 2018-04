‘Facebook aasde op medische data’

Opnieuw roept een onderzoeksproject vragen op over de manier waarop Facebook met klantengegevens omgaat. Het sociale netwerk heeft recent verschillende Amerikaanse zorginstellingen benaderd om data van patiënten te verzamelen.

Het was de bedoeling om de medische status van patiënten te koppelen aan hun activiteit op het sociale netwerk. Zo zouden medische instellingen kunnen bepalen of mensen extra zorg behoeven – bijvoorbeeld omdat ze weinig Facebook-vrienden hebben en niet zo actief zijn op het netwerk. Dit meldt de Amerikaanse tv-zender CNBC.

Een cardioloog, Freddy Abnousi, zou namens Facebook contact gelegd hebben met verschillende ziekenhuizen om geanonimiseerde patiëntengegevens te delen. Hij was daar tot vorige maand mee bezig, aldus CNBC. Het project was bedoeld voor onderzoeksdoeleinden, kwam nooit verder dan de verkenningsfase en is inmiddels stilgelegd, meldt Facebook.

Het plan lekt uit op het moment dat Facebook de schade probeert te herstellen van een ander ‘onderzoeksexperiment’: het Cambridge Analytica-schandaal. Daarbij werden gegevens van 87 miljoen Facebook-gebruikers, waaronder 89.000 Nederlanders, gebruikt voor politieke manipulatie. De profieldata had Cambridge Analytica verkregen van een andere firma die onder het mom van een onderzoek gegevens had verzameld met een Facebook-app.

Vele vergissingen

De Facebook-top is bezig met een charmeoffensief om de verontwaardiging te blussen die losbarstte naar aanleiding van de Cambridge Analytica-zaak. Topman Mark Zuckerberg gaf eerder deze week verschillende interviews en gaat volgende week getuigen voor het Amerikaanse Congres. Donderdag was het de beurt aan Sheryl Sandberg, operationeel directeur en drijvende kracht achter Zuckerberg, om het boetekleed aan te trekken. Ze voelt zich „persoonlijk verantwoordelijk” voor de „vele vergissingen” binnen het bedrijf, zei ze in gesprek met Amerikaanse media.

Facebook heeft onderschat hoe makkelijk gegevens van leden te misbruiken zijn. „Daar hadden we sneller moeten ingrijpen en dat is mijn schuld”, aldus Sandberg.

Facebook probeert de koppeling van persoonlijke data van zijn 2,1 miljard gebruikers aan andere partijen nu uit alle macht terug te schroeven. Het bedrijf beëindigde vorige week de samenwerking met externe databedrijven als Axciom en Experian, die aankoopgedrag verzamelen. Die bedrijven verzamelden de gegevens volgens Facebook om andere bedrijven ‘te helpen in contact te komen met mensen die mogelijk zijn geïnteresseerd in hun producten en diensten’.

Daarnaast geeft Facebook zijn gebruikers vanaf volgende week meer inzicht in de apps van derden. Applicaties die gebruik maken van een Facebook-login zijn gekortwiekt in hun rechten om profieldata in te zien.

Facebook heeft sinds deze week de mogelijkheid uitgeschakeld om Facebook-leden te vinden via hun telefoonnummer of email-adres. Die functie werd op grote schaal misbruikt om publieke profieldata te oogsten .

Vanaf maandag kunnen gebruikers ook zien of en welke gegevens van hen zijn gebruikt door Cambridge Analytica. Dat geldt ook voor de Nederlandse Facebook-profielen.