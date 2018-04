Moeten ook teelt en handel van cannabis legaal worden?

Ja, dat draagt bij aan een effectievere aanpak van de georganiseerde drugscriminaliteit

Diverse liquidaties „zijn te relateren aan de illegale handel in en teelt van cannabis. Wij pleiten voor de regulering van cannabisteelt zodat de binnenlandse markt beheersbaar en transparanter wordt en de invloed van de georganiseerde criminaliteit afneemt.” Paul Depla en andere burgemeesters in het manifest Joint Regulation

Ja, dat maakt controle op kwaliteit en effecten op de gezondheid mogelijk

Overheden hebben nu „geen ‘tools’ om de samenstelling en de kwaliteit van illegale cannabis te controleren”. „De wereldwijde ervaringen met het reguleren van tabak, alcohol en geneesmiddelen kunnen hierbij als een belangrijke leerschool dienen.” Hoogleraar criminologie Tom Decorte (Gent) op socialevraagstukken.nl

Ja, dat kan de overheid geld opleveren

„Je bespaart geld, want je hoeft minder aan handhaving te doen. Aan de andere kant verdien je er geld mee, met accijnzen, btw en vergunningen.” RTL Z-journalist Carien ten Have in een video van Z Today

Nee, de criminaliteit blijft bestaan

Je krijgt een groter „aanbod van sofdrugs gecombineerd met een blijvende vraag naar illegale harddrugs. De legaal geteelde wiet met een lager, minder schadelijk geacht THC-gehalte is dan verkrijgbaar bij de ‘discount’ wietboer. Maar voor de real stuff ga je naar de ‘speciaalzaak’.” Anton Kirkels en Joost van den Akker, Provinciale Statenleden (Limburg, VVD) in De Volkskrant

Nee, aangezien de staat niet zelf wiet gaat produceren maar bedrijven, leidt regulering tot commerciële uitbuiting van verslaafden

„Wettelijke regelgeving is een ramp geweest voor drugs als alcohol en tabak. Beide worden nu verkocht door sterk gecommercialiseerde industrieën die gedijen op hun verslaving aan winst”. Kevin Sabet, drugsbeleidadviseur van Obama, in The Guardian

Er moeten alternatieven komen voor falend gedoog- en verbodsbeleid

Niets „doen en vasthouden aan het contraproductieve verbodsbeleid waar vrijwel alle landen zich tegen beter weten in aan vastklampen, heeft zéker een heel hoge prijs. De ‘oorlog tegen drugs’ blijft talloze slachtoffers maken, terwijl hoopgevende resultaten na al die jaren nog steeds uitblijven.” NRC Commentaar (in 2013)

