Melle Daamen stapt op als directeur bij Theater Rotterdam

Melle Daamen is onverwacht en per direct opgestapt als algemeen directeur van Theater Rotterdam. Daamen was nog maar sinds september 2016 in dienst bij de organisatie, waar hij leiding gaf aan de fusie tussen toneelgroep het Ro Theater, Productiehuis Rotterdam en de Rotterdamse Schouwburg.

Theater Rotterdam heeft nog twee directeuren: Bert Determann, directeur bedrijfsvoering en artistiek directeur Ellen Walraven.

In een persverklaring laat Daamen weten dat de nieuwe organisatie na de fusie „veel interne aandacht en energie vraagt” en hij zegt in die rol „minder tot zijn recht” te komen.

Voor hij naar Rotterdam vertrok was Daamen vijftien jaar directeur van de Amsterdamse Stadsschouwburg. Daamen zegt ook dat zijn „hart en kracht” meer liggen „op het gebied van beleid en visieontwikkeling”.

Lees ook een analyse over Melle Daamen toen hij overstapte van Amsterdamse Stadsschouwburg naar Theater Rotterdam: Daamen staat voor een grote, zware opgave

Jos Baeten, voorzitter van de Raad van Toezicht van Theater Rotterdam concludeert in dezelfde verklaring dat Theater Rotterdam „niet klaar” is en dat de fusie nog veel werk zal vragen. Via de telefoon licht hij toe dat het lastig is om organisaties met een verschillende cultuur samen te voegen. „De mensen kunnen het goed met elkaar vinden, heb ik gezien. Maar de ene club is een producerende organisatie, met bijvoorbeeld technici die maanden op reis zijn, en de ander is een presenterende organisatie, waarvan de mensen er altijd zijn. Elk heeft een eigen manier van werken. Dat geldt ook voor afdelingen als marketing, financiële administratie en personeelszaken: tot één nieuwe werkwijze komen is een proces dat veel tijd vergt.”

Daamen maakte zijn bezwaren enige tijd geleden bekend, aldus Baeten. „Toen zijn we met elkaar in gesprek gegaan en op zijn vertrek uitgekomen.” Baeten spreekt zijn respect uit voor de energie waarmee Daamen heeft gewerkt en voor de „persoonlijke keuze” die hij heeft gemaakt. Er wordt op korte termijn een nieuwe directeur aangesteld.

Stroef

Duidelijk is dat de fusie van schouwburg en theatergroep stroever loopt dan verwacht. Terwijl Daamen zelf eind 2016, na enkele maanden in functie, al concludeerde dat het een kwestie van jaren zou worden om de verschillen tussen de betrokken organisaties te overbruggen. In deze krant zei hij: „Het duurt zeker een paar jaar voor Theater Rotterdam een herkenbare signatuur heeft. We moeten een nieuw publiek opbouwen, erkenning krijgen in de vakwereld en een oplossing vinden voor het feit dat minder mensen naar toneel gaan in een schouwburg en meer op andere locaties. Dat speelt juist in een stad als Rotterdam, waar je niet alleen jonger publiek maar ook mensen uit andere bevolkingsgroepen binnen wil krijgen.”