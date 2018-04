Lula niet achter de tralies, maar verschanst zich

De Braziliaanse oud-president Luiz Inácio ‘Lula’ da Silva (72) heeft zich, anders dan de rechter hem verplicht had, vrijdagavond niet overgegeven. Lula werd veroordeeld tot 12,5 jaar gevangenisstraf voor zijn rol in de grote corruptiezaak Lava Jato, of Wasstraat. Hij had zich vrijdag bij de autoriteiten moeten melden, maar verschanste zich volgens persbureau Reuters in een vakbondskantoor.

Lula moet de gevangenis in na een uitspraak van het Hooggerechtshof. Dat bepaalde eerder dat hij zijn hoger beroep niet in vrijheid mag afwachten, zoals hij zelf graag had gezien. Volgens Reuters zijn zijn raadslieden met de federale politie in onderhandeling over de voorwaarden van zijn overgave. Zelf zit hij in het hoofdkwartier van de metaalbewerkersvakbond in Sao Paolo, in gezelschap van zijn bondgenoten.

Wasstraat is het grootste corruptieonderzoek in de Braziliaanse geschiedenis. Al meer dan honderd hooggeplaatste politici en functionarissen zijn veroordeeld. De rechter oordeelde dat Lula steekpenningen heeft aangenomen in de vorm van een strandhuis ter waarde 2,2 miljoen real (ongeveer 535.000 euro).In ruil regelde hij kostbare contracten voor bouwonderneming OAS bij het semi-staatsoliebedrijf Petrobras.