Lula moet zich van de rechter vrijdag melden bij de politie

Nog geen 24 uur nadat het Braziliaanse Hooggerechtshof besliste dat de voor corruptie veroordeelde oud-president Luiz Inácio ‘Lula’ da Silva zijn hoger beroep in de gevangenis moet afwachten, is er al een arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd. Lula heeft tot vrijdagmiddag 17:00 uur (lokale tijd) om zich te melden bij de politie.

Sérgio Moro, de rechter die Lula vorig jaar heeft veroordeeld wegens corruptie en witwassen in de grote corruptiezaak Operatie Lava Jato (Wasstraat), liet er geen gras over groeien. Wel gaf hij de oud-president de kans de eer aan zichzelf te houden. „Het gaat immers om oud- president van een natie”, aldus het arrestatiebevel.

Moro heeft de federale politie een strikt verbod opgelegd om handboeien te gebruiken. Lula, die is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 12 jaar, is een speciale cel beloofd met een eigen badkamer. Hij zal worden afgezonderd van andere gevangenen om „morele en fysieke risico’s” te voorkomen.

De 72-jarige Lula is schuldig bevonden aan het aannemen van steekpenningen. Rechter Moro – belast met Lava Jato, de grootste corruptiezaak uit de Braziliaanse geschiedenis, waarbij al meer dan honderd politici en topfunctionarissen veroordeeld zijn – heeft geoordeeld dat de linkse oud-president een penthouse heeft aangenomen ter waarde van 2,2, miljoen real (ongeveer 535.000 euro). Lula kreeg het strandhuis in de deelstaat São Paulo van bouwonderneming OAS, in ruil voor lucratieve contracten die hij regelde voor het bedrijf bij het semi-staatsoliebedrijf Petrobras.

Voorsprong van ruim 30 procent

Lula ontkent dit; volgens hem is zijn veroordeling politiek gemotiveerd. In opiniepeilingen voor de presidentsverkiezingen van oktober leidt hij met meer dan 30 procent.

Lula wil voor een derde termijn president van Brazilië worden, maar nu hij op het punt staat achter de tralies te verdwijnen, lijken de kansen van de grote favoriet minimaal. Toch zouden er ook vanuit de gevangenis nog mogelijkheden zijn voor Lula om zich kandidaat te stellen, menen juristen. De sluitingsdatum voor de kandidaatstelling voor de verkiezingen is half augustus.

Lula, die donderdagavond nog niet had gereageerd op de uitspraak van het Hof en het arrestatiebevel, heeft eerder aangegeven dat hij hoe dan ook wil meedoen aan de verkiezingen. „Ik wil Brazilië weer tot grote hoogte brengen, net zoals de gloriejaren toen ik aan de macht was”, zei de gedreven oud-president vorig week bij een verkiezingstournee. Tijdens zijn regeerperiode van 2003 tot 2011 bereikte de Braziliaanse economie groeicijfers van rond 7,5 procent per jaar en klommen 40 miljoen Brazilianen op uit ernstige armoede.

De arbeiderspartij (PT) liet donderdag weten nog steeds vierkant achter hun leider te staan. „We hebben maar een kandidaat en dat is en blijft Lula”, zei partijvoorzitter Gleisi Hoffmann bij een bijeenkomst van de partij.

Spanningen lopen op

Ondertussen zijn in het zeer verdeelde Brazilië de spanningen over de zaak-Lula hoger opgelopen. Na het arrestatiebevel braken er gevechten uit tussen voor- en tegenstanders rondom het gebouw waar het Lula-instituut zetelt in Sao Paulo. Ondanks zijn populariteit en de peilingen, vindt meer dan de helft van de Brazilianen dat Lula de gevangenis in moet. De corruptiezaak waarvoor hij veroordeeld is, is slechts een van in totaal zes zaken tegen de oud-president.

„Het zou onrechtvaardig als Lula niet snel de gevangenis in gaat, ik ben blij dat de rechter er nu zoveel vaart achter zet”, zegt Santiago Noronho, een werkloze ingenieur die ’s avonds als Uber-chauffeur door Rio rijdt. „Corrupte leiders moeten net als iedereen die steelt, ook gestraft worden. Ik zeg dit met pijn in mijn hart, want ik heb twee keer met veel passie op Lula gestemd. Maar hij moet echt de gevangenis in.”

Het is nu de grote vraag of Lula zich daadwerkelijk bij de federale politie meldt voordat de deadline is verstreken. Als hij Moro’s bevel naast zich neerlegt, zal Lula onder dwang gearresteerd moeten worden, waardoor de spanningen in het land verder zullen oplopen.