Kabinet wil minder slepen en minder roken

SLEEPARATIES I: Geen geitenpaadje nodig dit keer, en ook geen instemming van 27 andere lidstaten. Na de nipt negatieve uitslag van het referendum over de inlichtingenwet heeft de coalitie binnen twee weken een akkoord bereikt over hoe de wet, een beetje, wordt aangepast. De vier regeringspartijen waren het er niet eenvoudig over eens, omdat met name Sybrand Buma al ruim voor de volksraadpleging publiekelijk had verkondigd dat hij niet zou meewerken aan veranderingen. Met de wijzigingen wordt vooral D66 tegemoet gekomen, die in de coalitieonderhandelingen akkoord ging met de wet waar ze eigenlijk tegen was. De intelwet gaat zoals gepland op 1 mei in en aanpassingen moeten achteraf via aparte wetsvoorstellen geregeld worden.

Sleeparaties II: Hoe die aanpassingen er precies uit komen te zien, is nog vrij vaag. De coalitie wil striktere waarborgen inbouwen bij het op grote schaal aftappen van internetverkeer door de geheime diensten, de belangrijkste nieuwe bevoegdheid in de wet. Er moet een passage komen om ervoor te zorgen dat dit ‘slepen’ “zo gericht mogelijk” gaat. Ten tweede moet er voorzichtiger worden omgegaan met het delen van ongelezen data met bevriende buitenlandse diensten. De vraag is hoe die waarborg eruit komt te zien, want voor dit delen is al toestemming van de minister nodig. Tenslotte wordt bekeken of data wel drie jaar bewaard moeten worden, zoals nu in de wet staat, of dat dit wordt teruggebracht tot twee. Volgens de initiatiefnemers achter het referendum zijn de aanpassingen “stapjes in de goede richting”, maar “veel te weinig”. “Niets over het gebrekkige toezicht, niets over het realtime kunnen grasduinen door databases en niets over het hacken van derden”, aldus een tweet.

ROOKVRIJ: Alle rookruimtes in de horeca moeten binnen twee jaar verdwijnen, zo zou staatssecretaris Paul Blokhuis vandaag voorstellen aan de ministerraad. Het voorstel komt na een uitspraak van het Haagse gerechtshof, dat deze ruimtes onacceptabel vindt. Blokhuis gaat, om een detail, wel tegen die uitspraak in beroep.

ZORGKOSTEN I: “Bijzonder” is meestal geen positieve kwalificatie, maar in de zo geformuleerde reactie van Bruno Bruins op het NRC-nieuws dat het AMC zelf medicatie gaat maken om een dure farmaceut te omzeilen, klinkt vooral voorzichtigheid. Het academisch ziekenhuis in Amsterdam gaat een medicijn voor een erfelijke ziekte aanbieden tegen een achtste van de prijs van de leverancier. De VVD-minister zegt de details niet te kennen, dus houdt het bij een algemene reactie over hoe belangrijk het is de zorgkosten te beteugelen en “vette winsten” van farmaceuten te voorkomen. Linkse Kamerleden reageren jubelend.

Zorgkosten II: Een andere ‘bleeder’ in de zorg, het persoonsgebonden budget, ligt weer onder vuur nadat een fraudezaak van miljoenen aan het licht is gekomen. Geen politicus wil echt tornen aan het systeem waarmee mensen hun eigen zorg kunnen inkopen, maar dit is zo ingewikkeld dat veel patiënten er een - soms sjofel - bureau of een neef voor inschakelen om de rompslomp te regelen. De VVD wil een taaleis instellen bij de aanvraag van pgb’s. Hugo de Jonge belooft binnen enkele weken een fraudeplan.

BUURLAND VENEZUELA: Minister Stef ‘ik houd heus wel van reizen’ Blok maakt volgende week de trip naar Rusland die zijn voorganger Halbe Zijlstra niet haalde. Vandaag is de VVD-minister van Buitenlandse Zaken in Colombia waar hij, net als de afgelopen dagen op de voormalige Antillen, praat over de crisis in Venezuela en de mensen die van daaruit op de vlucht slaan. Blok steunt de Caribische eilanden die geen Venezolanen willen opvangen.

VAN HAGA SAGA: Drie-en-een-halve maand ploetert de integriteitscommissie van de VVD inmiddels op het onderzoek naar Kamerlid/pandjesbaas Wybren van Haga. Zelfs het slachtoffer begint zich inmiddels af te vragen “waarom zo’n onderzoek zo lang moet duren”, zegt hij in een eerste on the record gesprekje met De Telegraaf erover. Hij is ‘optimistisch’, meldt de krant. Ook andere VVD’ers spinnen in de wandelgangen dat het toch allemaal wel meevalt wat hij gedaan heeft en dat bij iemand die bijna honderd panden bezit “altijd wel een ontevreden huurder te vinden is”. Feit is dat de partij Van Haga zelf in een lastige positie geplaatst heeft. Enerzijds mag hij zich als Kamerlid op geen enkele manier meer met zijn commerciële vastgoed bemoeien, maar hem is door fractievoorzitter Klaas Dijkhoff ook te kennen gegeven de problemen die er zijn met woningen waar te veel mensen in wonen zo snel mogelijk moet oplossen - wat hij vervolgens zelf ter hand heeft genomen. Bovendien is de vraag aan de integriteitscommissie of het Kamerlid “naar beste vermogen” heeft gehandeld nogal ruim interpretabel. Tel daarbij op dat als Van Haga kwaad wil hij de coalitie haar meerderheid kan kosten en een sisser is in de maak. “Nog deze maand” wordt het rapport volgens een woordvoerder verwacht.

