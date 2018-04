Inspectie onderzoekt Buurtzorg

De Inspectie voor de Volksgezondheid en Jeugd onderzoekt of stichting Buurtzorg regels heeft overtreden met zijn structuur en bedrijfsvoering. Dat heeft minister De Jonge (Zorg, CDA) donderdag aan de Tweede Kamer laten weten.

Uit onderzoek van NRC bleek half februari dat stichting Buurtzorg, de grootste thuiszorgorganisatie van Nederland, jarenlang premie-gelden gebruikte voor betalingen aan bedrijven die in bezit zijn van Buurtzorg-oprichter Jos de Blok. De verstrengelde geldstromen leidden tot interne discussie bij Buurtzorg (14.000 werknemers, 360 miljoen euro omzet). Twee leden van de raad van toezicht vertrokken mede hierom en met de Belastingdienst werd een schikking getroffen over de af te dragen belasting. Van zelfverrijking of onzakelijke tarieven is niets gebleken.

Minister De Jonge liet donderdag aan de Kamer weten dat de Inspectie toezicht houdt op een „transparante bedrijfsvoering” en op een “transparante bedrijfsstructuur”. De Inspectie verzamelt volgens de minister aanvullende informatie over de gang van zaken bij Buurtzorg „naar aanleiding van de recente berichtgeving”. Directe aanleiding was het nieuwsbericht dat RTL Nieuws vorige maand aan de situatie bij Buurtzorg wijdde, waarop Kamervragen volgden.

Stichting Buurtzorg wordt met premiegeld gefinancierd. Aan de stichting zijn talloze vennootschappen met een winstdoelstelling verbonden waarvan De Blok (deels) eigenaar is.

De bestuursvoorzitter van Buurtzorg verdiende in 2015 circa 137.000 euro voor een aanstelling van 80 procent. Maar de stichting betaalde dat jaar ook ruim 525.000 euro voor het gebruik van de formule-Buurtzorg aan een bedrijf van De Blok. Die betaling zou na het onderzoek van de fiscus zijn teruggedraaid.

Over de schikking met de fiscus kan De Jonge niets zeggen, aangezien die vertrouwelijk is. Buurtzorg zelf kan de schikking wél openbaar maken.