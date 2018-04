Greg Van Avermaet, renner van het volk

Afgelopen zondag slaagde Greg Van Avermaet (32) er opnieuw niet in om ‘Vlaanderens Mooiste’ te winnen, de klassieker die hem het liefst is van allemaal. Dit weekeinde behoort de olympisch kampioen van 2016 (Rio de Janeiro) bij de topfavorieten voor de zege in de volgende klassieker van het voorjaar, Parijs-Roubaix. Hij schreef de koers over de kasseien van Noord-Frankrijk vorig jaar al eens op zijn naam.

In de Ronde van Vlaanderen moest de Belg vorige week zijn meerdere erkennen in Niki Terpstra, die in topvorm verkeert. Maar de fans van Van Avermaet waren massaal aanwezig aan de Meerstraat in Zogge, in de modder langs het kantje van de smalle weg. Hij is innig geliefd in deze streek. „Hij is mens gebleven”, zegt Frans Van Damme (78). ‘Greg Van Avermaet’ staat op zijn bruine petje. „Zijn opa was mijn buur.”

Uurtje gekoerst in Vlaanderen, de meute is in aantocht. Vooraan links, verscholen in de groep, een man in vooral zwart. Van Avermaet kijkt opzij, hij heeft oog voor zijn fans. „Wat een coureur. En geen dikke nek hè?”

Terpstra in spoor van Cancellara? Niki Terpstra is na zijn winst in de Ronde van Vlaanderen zondag ook favoriet in Parijs-Roubaix, de klassieker die hij in 2014 al eens won. Zijn ploeg Quickstep staat aan de start met dezelfde renners als vorige week en heeft met Philippe Gilbert en Zdenek Stybar nog twee troeven voor de eindzege. Terpstra (33) kan als eerste Nederlander in één seizoen ‘de dubbel’ Vlaanderen en Roubaix winnen. Tien renners lukte dat tot op heden: Henri Suter (Zwi, 1923), Romain Gijssels (Bel, 1932), Gaston Rebry (Bel, 1934), Raymond Impanis (Bel, 1954), Fred De Bruyne (Bel, 1957), Rik Van Looy (Bel, 1962), Roger De Vlaeminck (Bel, 1977), Peter Van Petegem (Bel, 2003), Tom Boonen (Bel, 2005/’12) en Fabian Cancellara (Zwi, 2010/’13) De 116de editie telt 257 kilometer, met 29 kasseistroken van in totaal 54,5 kilometer. Naast Terpstra en de winnaar van 2017 Greg Van Avermaet, behoort ook wereldkampioen Peter Sagan tot de favorieten.

In de schaduw van Terpstra

Een vergeefse aanval op de Taaienberg, vijfde plaats, in de schaduw van Terpstra. Zondag dan maar op herhaling in Roubaix? „Het voelt fantastisch om als titelverdediger te starten”, laat Van Avermaet voor de 116de editie van de ‘Hel van het Noorden’ weten via zijn ploeg BMC. „Ik voel me al het hele seizoen goed en heb vertrouwen in mijn vorm. Ik ben in staat opnieuw te winnen.”

Vorig jaar verbeterde hij in een razende afvalkoers door een stoffige ‘Hel’ met een gemiddelde snelheid van 45,205 kilometer per uur het record van Peter Post uit 1964 (45,125). „Er was niet eens tijd voor een plaspauze”, sprak hij na afloop. Zelf moest hij alle zeilen bijzetten om na materiaalpech vlak voor het Bos van Wallers terug te keren in het wiel bij favoriet Tom Boonen, die zijn afscheidskoers wilde opsieren met een vijfde (record-)zege. Met Zdenek Stybar en Sébastian Langeveld voorop in de finale, een fraaie sprintzege op de wielerbaan van Roubaix. Maar nog altijd nederig. „Boonen heeft meer dan honderd zeges, ik nu 31. Ik heb nog een lange weg te gaan.”

Winnen of niet, in het ‘Fandorp Greg Van Avermaet’ wordt de waardering er nooit minder om. „Greg is gewoon een jongen van hier”, vertelt Tania De Mey, voorzitter van de fanclub voor de Belgische toprenner.

Van heinde en verre kwamen ze Eerste Paasdag bijeen in een grote tent langs het parcours van de Vlaamse Hoogmis, in de woonplaats van hun ‘Golden Greg’. „We bestaan tien jaar nu, hebben meer dan duizend leden in heel België. In 2016 is alles ontploft, met de gouden medaille en de gele trui in de Ronde van Frankrijk.” Haar band met Van Avermaet? „Ik kwam altijd in de kapsalon van zijn mama. Zo is het begonnen.”

Hard werken, veel ereplaatsen, weinig zeges. Tot de Spelen van Rio en zijn zegereeks van vorig voorjaar. Maar door zijn status niets veranderd.

Immens populair in België, renner van het volk. Hard werken, veel ereplaatsen, weinig zeges. Tot de Spelen van Rio en zijn zegereeks van vorig voorjaar. Maar door zijn status niets veranderd. „Greg heeft helemaal niet de houding van: ik ben de man”, zegt Myriam Eeckhout, supporter van het eerste uur. „Vergelijk dat eens met Tom Boonen, die steekt zichzelf nooit weg hè?”

Nog even sympathiek

Ze kent Van Avermaet al sinds hij kind was. „Witte haren, levendig manneke. In bomen klimmen en zo. Nu is zijn haar zwart en is hij veel rustiger. Maar nog even sympathiek als toen.”

Wielrenner van opa op vader en van vader op zoon, volgens de beste Vlaamse traditie. „Zijn opa Aimé zat in de ploeg bij Coppi, was nog eens zesde in de Ronde van Lombardije”, vertelt Van Damme. In 1956 werd de inmiddels overleden Aimé Van Avermaet tiende in Lombardije, maar in verhalen achteraf schuiven wielrenners graag een paar plaatsjes op. Bijzonder blijft het. Ook opa van moeders kant, Kamiel Buysse, was prof. Net als vader Ronald. Van Damme voorspelt nieuw triomfen. „Greg leeft het meest serieus voor zijn sport van allemaal.”