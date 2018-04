Formule 1 moet weer de ultieme standaard in de autosport worden. De dominantie van de grote fabrieksteams moet worden doorbroken. De races moeten meer spektakel bieden door positiewisselingen en aanmerkelijk meer passeermogelijkheden. De motortechnologie moet eenvoudiger worden om de kosten voor de teams te beperken en daarmee de ongelijkheid tussen de topteams en de rest te verminderen – een verschil dat wordt versterkt door de ongelijke verdeling van de inkomsten.

In het kort zijn dit de plannen van de eigenaar van Formule 1, Liberty Media. Het Amerikaanse bedrijf wil op deze manier de racesport een nieuwe identiteit aanmeten. Dat is nodig, want sponsors haken af en de kijkcijfers lopen terug; al behoort Formule 1 nog altijd tot de grootste sportevenementen in de wereld. Maar de amusementswaarde is sterk verminderd omdat door verschillende innovaties het inhalen moeilijk is. Voor de fans zijn veel grands prix voorspelbaar en daarmee saai.

De toekomstvisie die Liberty vrijdag ontvouwde aan de vooravond van de Grand Prix van Bahrein, moet in 2021 realiteit zijn. „We willen de fans centraal zetten en de sport competitiever en spannender maken”, zei Liberty-topman Chase Carey.

Volgens het nieuwe motorreglement komen er krachtbronnen die goedkoper, eenvoudiger, krachtiger en vooral luider zijn. De hybride techniek wordt gehandhaafd om aansluiting te houden op de auto-industrie.

Het ‘groene’ racen

Het zal nog een hard gevecht worden om alle plannen te realiseren. De toonaangevende teams Ferrari en Mercedes staan niet te springen om na alle investeringen in het ‘groene’ racen sinds 2014 – 1,6-liter V6-motoren met ingewikkelde energieherwinningssystemen – een nieuwe motor te ontwikkelen. Mercedes is al vier jaar wereldkampioen, Ferrari heeft sinds decennia een geprivilegieerde positie wat betreft de verdeling van het prijzengeld.

Tot dusver smoorden veranderingen en plannen om tot een ‘kostenplafond’ te komen in de ingewikkelde organisatiestructuur van Formule 1. In de koningsklasse va de autosport bepaalt niet de eigenaar, maar wereldautomobielfederatie FIA en de grote renstallen de regels.

De pogingen om de budgetten van de teams te beperken, leden altijd schipbreuk in de technologische wedloop waarin Formule 1 continu is verwikkeld. De grote teams werken met budgetten van honderden miljoenen euro’s. „Voor een overwinning betaal je nooit te veel”, zei Enzo Ferrari eens.

Het is nog niet bekend van welk budget de ploegen over drie jaar moeten rondkomen. In het geruchtencircuit werd een begroting van maximaal 150 miljoen euro genoemd.