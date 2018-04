‘Gezond eten geeft minder rimpels.’ Echt waar?

Vrouwen die gezond eten, met veel fruit en groente, lijken minder rimpels te krijgen. Dat goede nieuws voor vrouwen stuurde het Erasmus MC afgelopen woensdag per persbericht de wereld in.

Veel groenten, fruit en vis. Weinig vlees, suikers, verzadigde vetten en alcohol. Daar komt het op aan. Mannenrimpels – het is tegelijkertijd onderzocht in Rotterdam – reageren niet op gezonde etenswaren.

Het persbericht zwijgt in alle talen over de gróótte van het effect. Minder rimpels, maar hoeveel minder? En pas in de laatste alinea staat wat er nog meer tegen rimpels beschermt: „niet roken en bescherming tegen de zon.”

Het is allemaal gebaseerd op een artikel in het Journal of the American Academy of Dermatology. En op onderzoek in de Rotterdamse wijk Ommoord waar al decennia de gezondheid van duizenden mensen wordt bijgehouden. Hier ging het om 2.753 mensen waarvan bekend was wat ze aten en waarvan gezichtsfoto’s waren gemaakt. Analyserende computerprogramma’s telden de rimpels en de voedselgezondheid.

In het artikel staat wel hoeveel minder rimpelig het gezicht is van een vrouw die gezond eet: 4 procent. Dat is het verschil tussen iemand met 25 en iemand met 24 rimpeltjes. Wie ziet dat?

De kop van het persbericht was: ‘Minder rimpels in het vrouwengezicht met gezonde voeding’. Een gezicht moet dus al minstens 50 rimpels hebben om de meerdere ‘rimpels’ in de kop te rechtvaardigen. Niet roken scheelt al snel 30 procent rimpels. Niet ieder jaar bruinbakken in de zon scheelt ook veel meer. Het persbericht uit Rotterdam verzwijgt slecht nieuws: dat veel lichaamsbeweging een extra rimpeltje geeft.

En tenslotte: in het artikel staat dat het ook andersom kan zijn: dat vrouwen ongezonder gaan eten als ze al veel rimpels hebben.